Lasconi spune că ar trebui luate în considerare semnăturile de susținere depuse deja pentru prezidențiale

Pe de altă parte, a subliniat că formațiunea pe care o conduce este pregătită pentru campanie. Precizările au fost făcute într-o conferință de presă susținută la sediul USR, după întrevederea dintre Lasconi și primarul Capitalei, Nicușor Dan.

'Eu încurajez oamenii de bună credință din țara să intre în politică, să facă politică. Și, da, îl încurajez și pe Nicușor Dan să o facă. Și poate că, în turul doi, de ce să nu ajungem amândoi? Și să fie o întrecere, ca să spun așa, corectă. Pe de altă parte, USR este pregătit să înceapă campania de semnături, deși cred că ar trebui amendată ordonanța și ar trebui luate în considerare semnăturile care deja sunt în arhive, care deja au fost predate încă din vara anului trecut. Noi suntem pregătiți. Colegii mei abia așteaptă. Am vorbit cu foarte mulți colegi de-ai mei și cu membrii din Biroul Național. Suntem pregătiți de campanie', a spus miercuri Elena Lasconi.

De asemenea, ea a precizat că va continua discuțiile cu primarul general, inclusiv în contextul demersurilor pentru implementarea rezultatelor referendumului local din 24 noiembrie.

'Pentru toate astea Nicușor Dan are nevoie de susținere. Nu mai putem să vorbim de candidatul independent, pentru că întotdeauna ai nevoie de susținere ca să treci proiectele importante pentru comunități. Cel mai important lucru este să vorbim despre români și despre planurile pe care le avem pentru România. Eu știu ce îmi doresc să fac pentru România și continui să lupt', a spus președinta USR.

Elena Lasconi a reamintit că a fost susținută de 94% dintre membrii Congresului USR și că a fost votată de către 1,7 milioane de români.

'Este o mare responsabilitate și aș vrea să vă puneți în locul meu, să vă gândiți că, practic, eu nu am pierdut nimic. Am fost singurul candidat pro-european, pro-NATO, care a intrat în turul doi. Am obținut mai multe voturi și mai multă încredere din partea românilor decât toți ceilalți candidați care s-au declarat pro-europeni. Și asta este o responsabilitate. (...) De ce îmi puneți mie în cârcă fragmentarea, pentru că eu sunt cea care m-am luptat anul trecut? Eu nu sunt intrusul. El (Nicușor Dan. n.r.) este liber, conform democrației, să candideze. Dar eu am dus deja această luptă, care a fost foarte grea', a precizat ea.

Potrivit acesteia, nici 'izolaționiștii', nici Crin Antonescu nu reprezintă 'o soluție' pentru România.

'Am vorbit despre faptul că mă îngrijorează majoritatea de la Consiliul de la București și l-am rugat ca, dacă vede derapaje sau potențiale abuzuri, să acționeze, nu să stea spectator. De asemenea, i-am spus că în această campanie eu nu mă dezic de declarațiile pe care le-am făcut referitoare la Nicușor Dan. Este un om pe care îl respect. Izolaționiștii nu sunt soluția pentru România. Așa cum cred, cu toată ființa mea, că nici așa zisul candidat al forțelor pro-europene, Crin Antonescu, nu este o soluție pentru România. Aduceți-vă aminte de lovitura de stat din 2012, aduceți-vă aminte când acest om împreună cu Victor Ponta au avut puterea și au călcat în picioare instituțiile statului', a mai spus Lasconi.