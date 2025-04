Lasconi: USR trebuie reformat; dacă nu cad niște capete, USR se duce în cap

'Eu vă spun cum am spus și anul trecut și nu mă credea nimeni: o să ajung în turul doi și o să ajung președintele României, cu siguranță se va întâmpla asta. Da, plec din USR, dar mi-aș dori totuși ca, pentru că eu sunt în echipă în momentele grele, eu nu părăsesc barca în momentele grele, cineva să reformeze acest partid, pentru că, dacă nu cad niște capete, USR se duce în cap. E foarte important ca acest partid să fie reformat', a spus Lasconi, întrebată dacă va pleca din USR și se va întoarce la Primăria Câmpulung, în cazul unui eșec la alegerile prezidențiale.

Ea a precizat că în varianta negativă se va întoarce la primărie.

Întrebată dacă va pleca din USR în toate variantele, Elena Lasconi a răspuns că va rămâne președintele partidului.

'Eu rămân președintele USR pentru că am fost votată cu vot universal de 70% dintre colegii mei, iar candidat la prezidențiale m-a votat Congresul cu 95%. USR nu înseamnă 16 oameni', a precizat Lasconi.

Candidata a mai afirmat că îl dorește ca premier pe Ilie Bolojan, iar guvernul să fie format din PNL, USR, PSD și UDMR.

'Eu am fost foarte clară: cu Ilie Bolojan, apoi am văzut că am fost plagiată. Toată lumea îl vrea pe Ilie Bolojan. Eu știu de ce am vrut asta, pentru că îl admir foarte mult, are zeci de ani de experiență în administrație. Avem nevoie de un profesionist prim-ministru și cred că ar înțelege și PSD asta, pentru că deja e prea mult și s-ar putea ca, după alegerile prezidențiale, să aflăm că e și mai rău și să ne crească iar taxele, cel mai probabil TVA', a susținut Elena Lasconi, întrebată cu ce majoritate și cu ce prim-ministru își propune să lucreze, dacă va fi președinte.

Ea a mai spus că dorește ca USR să intre la guvernare. 'Eu nu mint și n-am să mint niciodată românii. Asta îmi doresc să fac și cred că pot să găsesc înțelegere pentru că eu cred că există dialog și la PNL și la PSD și la UDMR', a adăugat Elena Lasconi.