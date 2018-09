LAZĂR, despre EVALUAREA făcută de ministrul Justiţiei: Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine. Nu am nicio emoţie

Procurorul general a fost întrebat, miercuri, la plecarea de la CSM, dacă are emoţii în ceea ce priveşte evaluarea făcută de ministrul Justiţiei.

"Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine. Nu am nicio emoţie, eu mă cunosc pe mine", a afirmat Augustin Lazăr.

De asemenea, întrebat dacă de revocare îi este teamă, procurorul general a răspuns: "Nu".

În 25 august, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, pe Facebook, că declanşează procedura legală pentru evaluarea activităţii manageriale a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Augustin Lazăr.

El spunea că rezultatele evaluării, ”însoţite de eventuale propuneri”, vor fi făcute publice în termen de cel mult 30 de zile.

Săptămâna trecută, Toader declara că a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să îi comunice dacă în ultimii trei ani a existat vreo evaluare a procurorului general Augustin Lazăr, susţinând că aceasta îl va ajuta pe el în evaluarea procurorului general.

"Dincolo de evaluarea pe care am declanşat-o şi care este în desfăşurare, procurorul general îşi face şi o autoevaluare. După statut, orice magistrat este supus perioadei unei evaluări. Procurorul general, în ultimii trei ani, nu a avut o astfel de evaluare din partea nimănui. Am cerut astăzi în scris la CSM dacă procurorul general a avut în ultimii trei ani o astfel de evaluare să-mi dea şi mie o copie, cine l-a evaluat şi ce calificativ a luat. Asta mă va ajuta şi pe mine în evaluarea pe care o voi face eu. Am parcurs o parte dintre reperele pe care legea le prevede, voi da o formă finală, pe care o voi prezenta", declara la Antena 3 ministrul Justiţiei.

Peste 200 de magistraţi au protestat duminică în faţa Curţii de Apel Bucureşti, nemulţumiţi de modificările aduse legilor justiţiei. De asemenea, ei şi-au declarat susţinerea faţă de procurorul general Augustin Lazăr, evaluat de ministrul Justiţiei.

Procurorul general, Augustin Lazăr, a transmis, duminică, un mesaj în care susţine că ”tânăra magistratură din România a ajuns la maturitatea şi profesionalismul care-i permit să reziste la presiuni şi influenţe exterioare” şi afirmă că independenţa magistraţilor este ”o necesitate”, nu un privilegiu. În plus, Lazăr susţine că ”magistraţii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei ca pe o garanţie pentru societate”.

În replică, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat că procurorul general "se află într-o gravă eroare, plasând justiţia, una dintre cele trei puteri, în afara puterilor statului, deasupra acestora". El spunea că, dacă una dintre cele trei puteri îşi încalcă limitele constituţionale, CCR soluţionează conflictele de natură constituţională. "În condiţiile în care puterea judecătorească a fost parte a unor astfel de conflicte, este lesne de înţeles că nu îşi poate judeca propria cauză", a adăugat Toader.

