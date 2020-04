Liderul TSD: ”Pe lângă incompetenţă, Vela e şi incredibil de ignorant!”

Deputatul Bogdan Cojocaru precizează, pe Facebook, că susţinerea cu bună ştiinţă a unor declaraţii mincinoase se pedepseşte conform normelor în vigoare, fiind considerată infracţiune.

"Ministrul de Interne «Marcel - hai Valea» miliţianu în geaca de piele, care reuşeşte performanţa unică în lume de a trimite pompierii să ducă foc, la propriu, a declarat astăzi că are informaţii că primari PSD pregăteau acţiuni în genul 10 august în noaptea Sfintelor Paşti, pentru a stârni credincioşii să asalteze bisericile! Pe lângă incompetenţă, Vela e şi incredibil de ignorant şi dovedeşte lipsa de respect faţă de oameni şi de credinţa lor! Cum să-şi imagineze cineva că o biserică poate fi luată cu asalt de Sfintele Paşti?“, afirmă liderul TSD Bogdan Cojocaru.

Totodată, deputatul PSD consideră că oamenii au nevoie de credinţă, calificând ca inacceptabilă afirmaţia ministrului Marcel Vela.

"Ce să fi făcut credincioşii la îndemnul primarilor PSD? Să se bată cu poliţia şi armata? Ce crede domnul ministru că-i credinciosul român - un terorist? Da, oamenii au nevoie de credintă şi se vor comporta decent! Dar să faci asemenea afirmaţii de parcă primarii PSD ar fi şefi de bande criminale organizate formate din credincioşi ortodocşi în ziua Sfintelor Paşti este inacceptabil!“, afirmă Cojocaru.

Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat la Digi24 că atât preşedintele, cât şi premierul au fost de acord cu protocolul semnat cu Biserica Ortodoxă care stabileşte modul în care oamenii vor primi lumină în noaptea de înviere, dar şi regulile de împărţire a Sfintelor Paşti. Vela a precizat că avea informaţii că primari PSD incitau oamenii să meargă în număr mare la biserică, motiv pentru care a decis să ia aceste măsuri, la propunerea Bisericii.

"E un fake news că e un scandal şi lumea e nemulţumită. Preşedintele a fost de acord cu acest lucru, la fel ca şi prim-ministrul Orban. Aceste măsuri vreau să vă asigur că vin în sprijinul populaţiei. Dacă nu am fi luat această decizie, în noaptea de Înviere ieşeau mulţi oameni şi era imposibil să fie opriţi de forţele de ordine. Plus că dacă am fi luat decizia de a îi opri am fi născut multe polemici între oameni şi forţe de ordine. Oamenii n-ar fi înţeles, din credinţă că sunt Sfintele Paşti s-ar fi dus la Biserică (...) Pentru sâmbătă sunt suficient de mulţi cetăţeni de bine din alte partide care vor să facă mici diversiuni care să ducă la un fel de 10 august, să stârnească credincioşii să asalteze bisericile. Eu nu am vrut să se ajungă la asta în care cetăţenii stârniţi de primari PSD-işti se duceau grămadă la biserică. Aveam informaţii în acest sens”, a declarat ministrul internelor, potrivit News.ro.

Ulterior, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că, din păcate, nu avem nicun motiv de relaxare, avem 20 de morţi în 24 de ore. Cuvântul de ordine este ”Staţi acasă”. Preşedintele a anunţat că va solicita ministrului de Interne şi premierului să revină asupra acordului MAI - BOR. ”Staţi acasă! Altfel, după sărbători, vom avea înmormântări”, a avertizat preşedintele.