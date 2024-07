Ligia Deca, întrebată dacă va candida pentru un mandat de parlamentar: Nu am avut această discuţie

„Nu am avut această discuţie şi deocamdată nu am această preocupare. Deocamdată ne ocupăm de examenele naţionale”, a răspuns Ligia Deca, luni, întrebată dacă va candida la alegerile parlamentare din acest an.

De asemenea, întrebată dacă va renunţa la funcţia de ministru în situaţia în care va avea calitatea de candidată pentru un mandat de deputat sau senator, aceasta a precizat că va anunţa şi „eventualele implicaţii” în momentul în care va lua o decizie.

Ligia Deca este membru al organizaţiei sectorului 6 din cadrul Partidului Naţional Liberal, ea înscriindu-se în partid în vara anului trecut.