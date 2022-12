Liviu Brătescu, senator PNL: Lipsa gândirii critice sau a culturii generale creează monştri

Liviu Brătescu a afirmat, miercuri, într-un comunicat de presă, că neglijarea unor domenii are efecte care se văd în timp, iar din păcate "acum culegem rezultatele unor decenii în care domeniul cultural a fost lăsat mereu la coadă".

"Finanţată la limita subzistenţei, cu programe vagi sau strategii nepuse în practică, Cenuşăreasa alocărilor bugetare, cultura, are impact direct în viaţa noastră socială. Suntem astăzi la coada clasamentelor din Uniunea Europeană la capitolul consum cultural şi, mai ales, de carte. (...) Lipsa gândirii critice sau a culturii generale creează monştri prin gradul uriaş de dezinformare pe care îl regăsim în rândul prea multor români. Aşa am ajuns să fim unul dintre statele cu cea mai mare rezistenţă la ideea de vaccinare în timpul pandemiei, aşa am ajuns în situaţia ca o parte importantă a societăţii să catalogheze o tehnologie revoluţionară în comunicaţii, protocolul 5G, să fie demonizat cu nişte argumente demne de Evul Mediu", a declarat senatorul liberal.

El consideră că dezinformarea, fake news-ul şi teoriile conspiraţiei slăbesc capacitatea unui stat de a acţiona în interesul cetăţenilor, dar că "ar fi o mare greşeală să îi demonizăm pe concetăţenii noştri şi să nu vedem în mod corect sursa acestui rău care s-a insinuat în societatea noastră".

Potrivit lui Brătescu, educaţia şi cultura reprezintă bazele oricărui stat social, pe lângă asigurarea tuturor drepturilor fundamentale şi a protecţiei.

”Acestea sunt, la rândul lor, drepturi, iar statul este chemat ca, din taxele şi impozitele plătite de toţi cetăţenii, să investească masiv în generaţiile de mâine. Mă tem că am eşuat în această misiune în privinţa prea multor români. Este un eşec pe care avem datoria să îl asumăm, pe lângă toate celelalte reuşite majore ale României în ultimele decenii", susţine liberalul Liviu Brătescu.

Totodată, el consideră că ştiinţa a fost adesea înlocuită de opinie nefundamentată, caraghiosul ia locul seriozităţii, iar incultura se instalează în lipsa lecturii.

"Nu există pentru viitor alte remedii în afara investiţiei masive în educaţie şi în cultură. O societate în care oamenii de ştiinţă sunt forţaţi să amuţească, iar conspiraţioniştii găsesc cea mai înaltă tribună nu poate să aibă un viitor cu adevărat. Nu este prea târziu să împiedicăm această cădere în abis. Nu este prea târziu să oprim valul de dezinformare. Dar pentru aceasta trebuie să acţionăm fiecare, de azi. Prin noile Legi ale Educaţiei cred că am făcut deja un pas major. Mai urmează să oferim şi domeniului cultural din România o finanţare decentă, dacă nu extraordinară!", a adăugat senatorul PNL.