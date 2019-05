LIVIU DRAGNEA anunţă congres în iunie

Liviu Dragnea poate sa paraseasca functia de presedinte al PSD doar in urma unui Congres, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, subliniind, ca niciun scandal nu face bine partidului.



Aceasta a afirmat, in legatura cu acuzatiile pe care primarul Capitalei i le-a adus presedintelui PSD, ca este posibil sa fie blocaje in privinta unor proiecte, dar refuza sa creada ca ar fi puse de cineva din conducerea partidului.



"Liviu Dragnea poate sa paraseasca functia de presedinte al partidului doar in urma unui Congres. Deocamdata, noi avem in statut urmatoarea prevedere, si suntem cred singurul partid din Romania care are aceasta prevedere: presedintele este votat de toti membrii partidului, toti se prezinta la urne si voteaza presedintele. Cand a candidat Liviu Dragnea a avut trei candidati si data viitoare poate sa candideze Liviu Dragnea si sa iasa sau sa nu iasa. Dar lucrurile astea se fac intr-un cadru organizat si este bine sa ramanem intr-un cadru organizat, pentru ca suntem partidul de guvernare al Romaniei, si nu face bine niciun scandal, nu ne face bine ca nu ne spalam rufele in familie, ca se fac acuzatii de multe ori nefondate. Si eu am fost primar si am fost foarte ajutata de Liviu Dragnea. Daca nu era el nu se facea stadionul de la Craiova. Inteleg ca este foarte posibil sa fie astfel de blocaje, dar in niciun caz nu cred ca sunt puse de cineva din conducerea partidului, refuz sa cred acest lucru", a explicat Olguta Vasilescu.

Primarul general, Gabriela Firea, a apreciat marti, la TVR, ca o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea Partidului Social Democrat "ar fi benefica", in cazul in care liderul PSD nu reuseste sa isi schimbe modul de lucru, acela de a se consulta "doar cu doua-trei persoane". Şi alţi lideri importanţi ai PSD, în frunte cu Oprişan şi Negoiţă, au cerut demisia lui Dragnea.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că analiza rezultatelor alegerilor trebuie făcută în Comitetul Executiv al partidului, că propune ca analiza pentru candidatul PSD-ALDE la Preşedinţie să fie între Călin Popescu Tăriceanu şi Gabriela Firea. Liviu Dragnea a spus că îi cere Vioricăi Dăncilă să nu demisioneze sub nicio formă.

Tag-uri:

loading...