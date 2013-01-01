Luca Niculescu, după întrevederea cu Mugur Isărescu: L-am informat pe Guvernator asupra priorităţilor guvernului meu

"Am început săptămâna cu o întâlnire extrem de importantă şi necesară, cu Guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu. Am discutat cu dânsul provocările actuale, principalele evoluţii macroeconomice, dinamica finanţării externe, situaţia sectorului bancar, precum şi perspectivele de dezvoltare ale economiei", a scris premierul Luca Niculescu pe Facebook.

"Coerenţa mixului de politici economice şi dialogul constant între Guvern şi banca centrală sunt esenţiale pentru susţinerea unei creşteri economice sustenabile şi pentru asigurarea stabilităţii macroeconomice", mai afirmă şeful Executivului.

Luca Niculescu anunţă că l-a informat pe Guvernatorul BNR asupra priorităţilor guvernului său.

"L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităţilor guvernului meu, axate pe de o parte pe disciplina financiară şi utilizarea înţeleaptă şi eficientă a banului public (cu menţinerea în traiectoria agreată cu Comisia Europeană), şi pe de altă parte pe relansarea economiei şi atragerea de investiţii, necesare pentru dezvoltarea ţării şi crearea de locuri de muncă. Îi mulţumesc domnului Guvernator pentru deschiderea arătată faţă de acest dialog permanent", mai spune premierul în mesaj.