Nicoleta Pauliuc (PNL) propune ca MApN să finanțeze centrele militare. A depus inițiativa la Parlament

Potrivit acesteia, într-o țară cu război la graniță, armata trebuie să-și planifice singură sediile și investițiile.

Ea își propune ca legea să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

''Am depus în Parlament o inițiativă legislativă care mută cheltuielile de întreținere a centrelor militare de la Consiliile județene și Primăriile de sector la Ministerul Apărării Naționale. Curentul, căldura și paza centrelor militare se plătesc astăzi din bugetele județelor. De peste 50 de ani. Centrele militare sunt ale armatei. Acolo se fac recrutarea, evidența militară și pregătirea oamenilor pentru apărare. Regula care le pune în grija Consiliilor județene vine din 1972 și a rămas în lege până azi. Într-o țară cu război la graniță, armata trebuie să-și planifice singură sediile și investițiile. Prin modificarea propusă, statul nu cheltuie niciun leu în plus. Banii ajung acolo unde le e locul, iar județele rămân cu ei pentru drumurile și spitalele lor'', a explicat senatoarea liberală pe Facebook.

Nicoleta Pauliuc a precizat că președinții de Consilii județene susțin demersul.

''Eu voi susține ca propunerea să fie dezbătută rapid, ca să poată intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027'', a transmis Pauliuc.