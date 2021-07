Lucian Bode, despre unificarea ministerelor de Interne şi Transporturilor: ”A fost o glumă!”

"Ministerul Afacerilor Interne este o instituţie fundamentală în arhitectura de securitate a statului român, nu putem să ne permitem nici măcar aşa, dezbateri de genul celor demarate în zona online de «desfiinţare» a Ministerului Afacerilor Interne. A fost o glumă, o tratez ca atare", afirmă Bode.

Bode a fost întrebat, luni, cum comentează afirmaţiile lui Rareş Bogdan privind unificarea Ministerului de Interne cu cel al Transporturilor.

"Eram pe scenă.... eu vă cunosc pe toţi şi ştiu că nu plecaţi după fentă. Adică, a fost o... aşa a început: o să spun o glumă, deci dvs. aţi înţeles foarte bine că a fost o glumă. Sunt câţiva care nu au înţeles şi au început dezbateri. A fost o glumă într-un moment din weekend când noi ne alegeam conducerea filialei Sălaj şi aşa a considerat domnia sa, să facă o glumă, subliniez", a explicat ministrul de Interne.

El a subliniat că vrea să facă reformă în MAI.

"Încă o dată, Ministerul Afacerilor Interne este o instituţie fundamentală în arhitectura de securitate a statului român, nu putem să ne permitem nici măcar aşa, dezbateri de genul celor demarate în zona online de «desfiinţare» a Ministerului Afacerilor Interne. A fost o glumă, o tratez ca atare şi, aşa cum am spus în cuvântul meu, aici este nevoie de reformă în MAI, sunt determinat să merg cu acest proces de reformă până la capăt, l-am demarat, pornind de la bază, de la educaţie, de la formare, de la Academie, şi până la vârf organizând concursuri. În rest, sigur, glumele de week-end...", a afirma Lucian Bode.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan afirma că poate ar trebui făcut un minister al Transporturilor Interne, ”adică un minister al Transporturilor şi al Afacerilor Interne împreună”, care să fie condus de către actualul ministru de Interne Lucian Bode, fost deţinător al portofoliului Transporturilor. "Nu pentru că cei de acum nu fac lucruri bune - Doamne fereşte! - ci pentru că Lucian a făcut lucruri grozave acolo şi a rămas în acel an şi două luni de zile cât a condus ministerul au rămas nişte proiecte grozave pe care se construieşte acum dezvoltarea României”, explicaRareş Bogdan ideea.

"Dumneavoastră aveţi un om care şi-a câştigat respectul nu doar aici, în Sălaj, nu doar în Transilvania. (...) Dragii mei, Lucian Bode e genul de om care vorbeşte puţin şi face mult. Eu am spus – sper ca de data asta să nu se mai creeze un breaking news, nu-mi doresc – am spus că, la un moment, dat, poate ar trebui să face un minister al Transporturilor Interne, adică un minister al Transporturilor şi al Afacerilor Interne împreună, pe care să-l conducă un singur om, dar asta pentru că Lucian a făcut lucruri bune, nu pentru că cei de acum nu fac lucruri bune - Doamne fereşte! - ci pentru că Lucian a făcut lucruri grozave acolo şi a rămas în acel an şi două luni de zile cât a condus ministerul au rămas nişte proiecte grozave pe care se construieşte acum dezvoltarea României”, a afirmat Rareş Bogdan sâmbătă după amiază, la conferinţa de alegeri a PNL Sălaj, filială condusă de fostul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, deţinător a portofoliului la MAI, potrivit News.ro.

Fostul jurnalist a precizat de asemenea că nu doreşte să mai discute despre afirmaţiile pe care le-a făcut sâmbătă, în judeţul Bihor, privind Ministerul Proiectelor Europene.

"Nu am nimic de declarat, tot ceea ce am spus am spus acolo. (...) Ţin prea mult la Florin Cîţu, vreau prea mult să funcţioneze acest Guvern perfect, ştiu extrem de bine că munca într-o coaliţie este extrem de complicată şi tocmai de asta subiectul deschis la Bihor este închis, cred în continuare că Marcel Boloş era un ministru excepţional atâta tot!”, a afirmat Rareş Bogdan.

