Ludovic Orban, audiat la DNA după o plângere făcută de Viorel Cataramă: 'Nu am niciun motiv de îngrijorare'

Ludovic Orban a afirmat, la finalul audierilor care au durat aproximativ o oră, că a fost citat în calitate de martor, în urma sesizării făcute de Viorel Cataramă.

"Am fost chemat în calitate de martor privind o plângere depusă de Viorel Cataramă. Dacă domnul Cataramă crede că îşi poate rezolva situaţia din partid făcând sesizări la DNA, este problema lui. Contestă decizia de excludere şi decizia Consiliului Naţional. A fost exclus pentru că vreo patru luni de zile a atacat sistematic conducerea partidului, pe mine personal, deciziile partidului", a declarat liderul PNL.

Liderul PNL a mai spus că nu vede niciun motiv pentru depunerea unei sesizări la DNA împotriva sa şi că nu are nicio îngrijorare, potrivit News.ro.

"Mi se pare curios să fi chemat la DNA ca urmare a sesizărilor făcute de un om care zice că este membru al PNL. Când am depus sesizări la DNA, am depus împotriva unor abuzuri făcute de PSD, de premierul PSD. De altfel, unul dintre atacurile domnului Cataramă a fost chiar pentru faptul că am depus sesizare penală împotriva lui Dragnea şi Dăncilă. Ăsta a fost unul dintre temeiurile pentru care am propus excluderea. Normal că dacă există o sesizare, DNA, prin procurorul care este desemnat, trebuie să facă cercetări. În ceea ce priveşte modul josnic în care domnul Cataramă înţelege să facă politică, prefer să nu comentez. Cred că orice om care mai avea vreun dubiu legat de justeţea deciziei excluderii, astăzi nu mai are niciun dubiu, pentru că domnul Catarmă acţionează ca un agent al PSD în PNL, nicidecum ca un reprezentant al PNL", a mai spus Ludovic Orban.

