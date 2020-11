Ludovic Orban: Avem proiecte foarte serioase pentru judeţul Giurgiu

„Guvernul pe care îl conduc tratează cu cea mai mare atenţie toate investiţiile necesare pentru dezvoltarea judeţului Giurgiu. Avem proiecte foarte serioase pentru judeţul Giurgiu. Există un proiect pe care îl aştept de 15 ani. De fapt de 13 ani şi anume podul de cale ferată de la Grădiştea. Podul de cale ferată de la Grădiştea practic a devenit nefuncţional în urmă cu 15 ani şi de atunci nu a fost reconstruit. Podul de la Grădiştea face parte din cea mai veche cale ferată din România, calea ferată Bucureşti-Giurgiu. Îmi doresc să rezolvăm această problemă şi într-un fel să spălăm ruşinea ultimilor ani prin finalizarea cât mai rapidă a acestui proiect”, a declarat Ludovic Orban la recepţia lucrărilor de modernizare DN5 Bucureşti - Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu.

El a mai spus că a vorbit despre acest proiect cu ministrul Lucian Bode şi cu reprezentanţii conducerii CFR, iar obiectivul este semnarea, în cel mult două săptămâni, a unui contract de reconstruire a căii ferate

Acesta a amintit şi despre modernizarea portului Giurgiu, aflat în faza finală pentru semnarea contractului de finanţare din fonduri europene.

„Aşteptăm rezolvarea problemei de proprietate, împreună cu noul primar al municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, astfel încât, într-un termen cât mai scurt posibil, să putem semna contractul de finanţare din fonduri europene a acestui important obiectiv de investiţii”, a completat prim-ministrul.

Orban a mai spus că Giurgiu are nevoie de investiţii privitate, reindustrializare şi exploatarea potenţialului agricol şi turistic.

„Giurgiu are nevoie de investiţii private, Giurgiu are nevoie de reindustrializare, Giurgiu are nevoie de o fructificare superioară a potenţialului pe care îl are, atât a potenţialului agricol, cât şi a potenţialului turistic. Gândiţi-vă că avem delta Neajlovului, care este un obiectiv extrem de atractiv, care poate să genereze o dezvoltare economică bazată pe un turism verde”, a conchis premierul.