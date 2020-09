Ludovic Orban îi reproșează Gabrielei Firea că inaugurează pasaje inutile: ”Cum să te faci de râs într-un asemenea hal?”

Eu nu pot sa inteleg cum poate candidatul PSD sa mai dea ochi cu bucurestenii in conditiile in care in 4 ani nu a facut nimic, nu a rezolvat nicio problema serioasa, nu a facut nimic altceva decat sa-si bata joc de bucuresteni. Cel mai grav este ca dupa 4 ani de administratie, primarul PSD al Bucurestiului habar nu are care sunt problemele Bucurestiului, nu intelege nimic, rosteste vorbe goale care nu au in spate niciun fel de fundament si niciun fel de studiu.

Cum sa te duci sa inaugurezi pasajul de la Ciurel? Pasajul de la Ciurel, azi, duce de nicaieri spre nicaieri. Despre ce-i vorba? Eu așa ceva nu pot să pricep. Cum sa te faci de ras intr-un asemenea hal? Din foamea de a arăta că termini ceva. Pasajul de la Ciurel este inutil pentru ca in 12 ani primarii PSD nu au facut ce trebuia sa faca, legatura intre autostrada, pasajul Ciurel si Splaiul Independentei.

A inaugurat pasajul de la Nicolae Grigorescu. Doamna primar PSD, face parte dintr-un proiect de dezvoltare a inelului 2 al Bucurestiului, el este inutil daca nu se contruieste legatura cu Turnu Magurele, cu Luica, care fac parte din inelul 2 de circulatie. Nu trebuie sa fii urbanist sa intelegi lucruri elementare. L-a finalizat tot din cauza noastra, ca in 3 ani PSD nu a fost in stare sa-i dea terenul care apartinea MApN sa finalizeze pasajul, a trebuit sa i-l dea guvernul PNL. Dar tot este inutil dacă nu se continuă legătura”, a declarat Ludovic Orban.