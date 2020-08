Ludovic Orban despre începerea şcolii în plină pandemie de coronavirus: "Riscurile sunt foarte mici"

Întrebat la Digi24 cu cât va crește procentul școlarilor infectați după deschiderea noului an școlar, Orban a spus că "totul depinde de măsura în care oamenii se conformează".

„E rău cu mască, dar e mai rău fără mască. Reguli de igienă personală, păstrarea distanței. Dacă aceste lucruri simple sunt respectate, atunci se reduce infectareaToți copiii trebuie să poarte masca la școală, toți profesorii și tot personalul nedidactic. În timpul orelor, riscul va fi foarte mic. Fiecare scoala trebuie sa se organizeze cu recreatia, cand copiii sigur ca vor avea tendinta sa se apropie”, a declarat șeful Executivului.

Ludovic Orban a dezvăluit că „6,3% dintre cazurile de coronavirus sunt copii de vârstă școlară, fără să fie școală”.

„Dintre romanii care s-au imbolnavit, procentul de varsta scolara a fost de 6,3% din pacienti, fara sa fie la scoala. Sigur, riscurile sunt foarte mici, marea majoritate a tinerilor nici nu au simptome si se vindeca fara sa stie. Daca apare un caz intr-o clasa, automat se suspenda activitatea clasei 14 zile si se face ancheta epidemiologica. Daca apar mai multe cazuri intr-o scoala, se suspenda cursurile in scoala respectiva 14 zile. Am decis sa acordam 75% din salariu pentru un parinte, cum a fost in starea de urgenta”, a subliniat el.

