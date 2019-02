Ludovic Orban: PNL își ia angajamentul de a desființa secția specială de anchetare a magistraților

Liderul liberal spune că acțiunea declanșată de Secția specială de anchetare a magistraților împotriva candidatului român la șefia Parchetului European, într-un moment deloc întâmplător, este confirmarea avertismentului lansat de Partidul Național Liberal încă de la moment prezentării „tezelor” de la 23 august 2017 de ministrul Justiției, Tudorel Toader, pentru modificarea Legilor Justiției.

”PSD-ALDE a înființat o structură manevrată politic în interiorul sistemului de justiție cu scopul de a pune presiune asupra magistraților, de a-i intimida și de a se răzbuna în momente critice pentru a-i da drept exemplu pe cei care își permit să desfășoare anchete de mare corupție ce îi pot viza pe mai marii zilei. Astăzi este străveziu faptul că tocmai în acest sens acționează acest organism”, subliniază Orban.

El explică faptul că Secția specială a fost înființată în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii, în ciuda pozițiilor critice exprimate în cadrul Comisiei parlamentare speciale care a dezbătut modificările aduse Legilor Justiției, în ciuda criticilor asociațiilor profesionale, ale Opoziției parlamentare și ale societății civile.

”În sesizarea adresată Curții Constituționale, PNL a subliniat neconstituționalitatea înființării secției speciale de anchetare a magistraților. În pofida acestui lucru, CCR a apreciat a fi justificată și constituțională înființarea secției speciale, în contradicție cu raportul Ad-hoc pe România al GRECO din 19 – 23 martie 2018, care a solicitat abandonarea inițiativei referitoare la secția specială. După ce PNL a cerut sesizarea Comisiei de la Veneția, fapt refuzat atât de judecătorii constituționali cât și de majoritatea parlamentară PSD-ALDE, a obținut acest lucru prin intermediul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Comisia de la Veneția a exprimat serioase rezerve legate de înființarea acestei secții speciale, evidențiind riscul de a deveni un instrument de presiune și intimidare asupra judecătorilor și procurorilor, iar acest fapt a fost accentuat de emiterea OUG 90/2018. Comisia Europeană, prin Raportul MCV din 13 noiembrie 2018, solicită „suspendarea imediată” de la punerea în aplicare a modificărilor aduse Legilor Justiției și a ordonanțelor de urgențe subsecvente, inclusiv a normelor privind înființarea secției speciale pentru anchetarea magistraților. Totodată, Comisia Europeană cere implementarea recomandărilor din cadrul MCV, ale Comisiei de la Veneția și ale GRECO”, mai subliniază Ludovic Orban.

Liderul PNL precizează că, în ceea ce privește cazul fostului procuror general și fost șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, consideră că acțiunea declanșată în cazul său nu poate fi pusă sub semnul coincidenței, ci mai degrabă sub acela al unei răzbunări politice orchestrată de ministrul Justiției, Tudorel Toader, sub coordonarea directă a președintelui PSD, Liviu Dragnea.

”Cu atât mai mult, pare un semn al disperării faptul că persoana care desfășoară ancheta în cazul Laura Codruța Kovesi este aceeași care a fost propusă în repetate rânduri de către Tudorel Toader ca succesoare la șefia DNA, după ce ministrul Justiției a obținut demiterea forțată a Laurei Codruța Kovesi. Așadar, există deja elemente care evidențiază un serios conflict de interese în acest caz, cu atât mai mult cu cât în plenul CSM chiar Adina Florea a declarat: „nu am fost niciodată un procuror independent”. Dacă în mod normal apartenența politică la PSD a membrilor familiei sale nu ar trebui să fie pusă în discuție, prin conduita domniei sale, dar și prin pozițiile publice exprimate de membri ai familiei domniei sale, demonstrează un partizanat politic evident”, a mai spus Orban.

