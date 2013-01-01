Homepage » Actual

Maia Sandu: Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper

| 23 aug, 20:56

Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper, a declarat, sâmbătă, președintele Moldovei, Maia Sandu, la finalul unei întrevederi cu premierul român Ilie Bolojan.

 

Potrivit liderului de la Chișinău, discuțiile cu șeful Guvernului de la București s-au axat pe teme legate de securitatea energetică a Republicii Moldova, dezvoltarea infrastructurii rutiere, dar și de schimburile comerciale sau culturale dintre cele două state.
'Astăzi (n.r.- sâmbătă), la Chișinău, cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri și drumuri care apropie oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, reducerea timpilor de așteptare la frontieră și schimburi comerciale și culturale tot mai dinamice. Tot ce realizăm împreună - de la energie și infrastructură, până la investiții și locuri de muncă - înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunități, iar pentru Republica Moldova și pași concreți către calitatea de membru a Uniunii Europene', a afirmat președintele Maia Sandu.
Ilie Bolojan a efectuat, sâmbătă, în Republica Moldova prima sa vizită oficială externă în calitate de prim-ministru. El s-a întâlnit cu omologul său Dorin Recean și a participat la Festivalul 'Tezaur Național' din localitatea Horești- raionul Ialoveni. De asemenea, Bolojan a participat la o întâlnire cu locuitorii satului Bardar.

 

