Mandat de arestare preventivă pe numele primarului oraşului Sinaia, Vlad Oprea

Procurorii susţin că există dovezi care arată că edilul, care nu are voie să îşi exercite funcţia, a influenţat decizii luate în cadrul administraţiei locale.

Judecătorii de la Tribunalul Bucureşti au admis propunerea parchetului de înlocuire a măsurii controlului judiciar pe cauţiune cu măsura arestării preventive faţă de Oprea Vlad Gheorghe, primarul oraşului Sinaia, acuzat de mai mule infracţiuni de corupţie.

Procurorii afirmă că acesta ar fi încălcat obligaţia de a nu exercita funcţia de primar, iar în lunile martie şi aprilie ar fi dat dispoziţii directe viceprimarului, cu privire la atribuţii referitoare la bugetul oraşului, la relaţia cu Consiliul Local şi la serviciile publice.

Potrivit deciziei Tribunalului Bucureşti, pe numele lui Oprea a fost emis mandat de arestare pentru 30 de zile.

Decizia nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 48 de ore.

Luni, procurorii au făcut percheziţii în biroul viceprimarului din Sinaia şi al secretarei acestuia.

În replică, Vlad Oprea susţine că afirmaţiile privind încălcarea termenilor controlului judiciar în ceea ce îl priveşte sunt ”complet nereale şi reprezintă pure speculaţii”.

Vlad Oprea aveainterdicţia de a exercita calitatea de primar, în condiţiile în care este urmărit penal într-un dosar de corupţie în care a fost acuzat că a cerut bani pentru întocmirea la nivelul primăriei a unui plan urbanistic zonal. Oprea este sub control judiciar pe cauţiune, fiind acuzat de luare de mită, operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, abuz în serviciu, fals în declaraţiile de avere, spălare de bani. El are interdicţia de a părăsi teritoriul României, de a comunica cu mai multe persoane din primărie, iar prin ordonanţa de plasare sub control judiciar pe cauţiune, i s-a atras atenţia că dacă va încălca cu rea-credinţă interdicţiile, măsura poate fi înlocuită cu arestul preventiv sau cu arestul la domiciliu.