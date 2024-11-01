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Manole: Sporul de dirigenție s-a aflat printre propunerile PSD pentru a se acorda în noua lege a salarizării

| 02 iun, 20:04

Deputatul PSD Florin Manole, fost ministru al Muncii, a declarat marți că sporul de dirigenție era inclus în proiectul noii legi a salarizării lăsat de social-democrați la Guvern și l-a acuzat pe ministrul Dragoș Pîslaru că dezinformează pe acest subiect.

 

'Am văzut în zilele trecute o declarație făcută de domnul Pîslaru referitoare la așa-zisul sport de dirigenție, un subiect extrem de important pentru sistemul de educație preuniversitar, pentru că este vorba despre zeci de mii de diriginți din această țară care, în completarea veniturilor lor salariale, beneficiază de acest drept. Domnul Pîslaru se referea la sporul de dirigenție ca la ceva ce trebuie reparat și adăugat pentru că lipsea din proiectul pe care l-a primit la plecarea PSD din Guvern. Lucrul ăsta este fals și motivul acestei declarații este de a restabili adevărul și anume - sporul de dirigenție s-a aflat între propunerile noastre pentru a se acorda și în următoarea lege a salarizării. Mai mult decât atât, la masă cu toți liderii trimiși de partide pentru a discuta părțile tehnice ale consensului pe care l-am semnat cu toții am insistat pentru sporul de dirigenție, pentru faptul că el trebuie să rămână', a spus Manole la Palatul Parlamentului.
Deputatul PSD a susținut că la acea discuție cu reprezentanții partidelor Dragoș Pîslaru s-ar fi opus menținerii sporului de dirigenție.
'Așa cum nu a fost de acord nici cu sporul de doctorat, chestiune pe care chiar a exprimat-o public în urmă cu câteva zile. N-a fost de acord pentru a se răzgândi după câteva zile, în cursul negocierilor cu sindicatele din educație. E foarte bine că a revenit la idei mai bune, e foarte bine că a ajuns la concluzia la care eram și noi cu două - trei săptămâni în urmă. Dar ar trebui să admită și să o facă onest și clar că sporul de dirigenție era în proiectul pe care i l-am lăsat, pentru că era un spor important pentru cadrele didactice și să nu facă un concurs de populism aici, să nu încerce să facă promisiuni electorale, pentru că scopul consensului nostru nu era să avem un concurs de amendamente, ci să păstrăm o coerență și o decență în discursul public referitor la acest proiect. N-aș fi făcut această declarație dacă domnul Pîslaru nu ar fi dezinformat spunând că face o îmbunătățire a proiectului cu acest spor', a afirmat Manole.

 

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