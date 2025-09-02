Homepage » Actual

MApN a cerut aprobarea Parlamentului pentru a cumpăra tancuri şi alte echipamente militare

| 01 oct, 18:51

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că a cerut aprobarea Parlamentului pentru a cumpăra 216 tancuri şi 76 de derivate, precum şi mitraliere, muniţii, piese de schimb, echipamente, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire pentru completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3.

 

”Ministerul Apărării Naţionale a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare «Tanc principal de luptă», etapele I (faza 2) şi II. Scopul este creşterea capacităţii operaţionale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a ţării, cât şi angajamentele internaţionale”, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de MApN.
Potrivit sursei citate, etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 milioane de dolari fără TVA, presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3. În acest sens, sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniţii, piese de schimb, echipamente de simulare şi testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire.
Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6.488,34 milioane de euro fără TVA, urmăreşte achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.
De asemenea, etapa II a programului prevede măsuri de protejare a securităţii României prin cooperare tehnologică şi industrială, astfel încât tancurile şi subsistemele lor să fie produse şi întreţinute în ţară.
Potrivit MApN, programul de înzestrare ”Tanc principal de luptă” are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.
Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost iniţiată în anul 2023 şi a presupus achiziţia a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, şi a 12 derivate pe şasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA. Această etapă este în derulare printr-un acord ”Guvern la Guvern” cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1.068.526.880 dolari, cu termen de livrare estimat pentru toate echipamentele – anul 2028.

 

