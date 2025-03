Marcel Ciolacu: Partidul care se situează pe primul loc desemnează prim-ministrul

Ciolacu a fost întrebat, într-o conferință de presă la Târgoviște, cum a văzut propunerea venită dinspre liberali care cereau ca Ilie Bolojan să fie premier.

'Care liberali? Că acum două zile erau niște PSD-iști care făceau nu știu ce. Gigel și Costel. (...) Ca să ai prim-ministru în orice stat democratic, și uitați-vă ce s-a întâmplat în Austria, în Belgia, în Olanda, în Portugalia, în Germania, unde niciuna dintre forțele politice nu au câștigat majoritatea. În toate aceste state democratice cu care conviețuim în interiorul Uniunii Europene, partidul care se situează pe primul loc desemnează prim-ministrul, pe urmă se așează cu viitoarea coaliție și discută. Nu întâmplător am spus, eu pot fi schimbat de PSD. De ce? Pentru că PSD a fost pe primul loc', a explicat el.

Potrivit liderului PSD, în niciun stat european nu se discută despre alt mod de desemnare a premierului decât de la partidul care este pe primul loc în alegeri.

'Numai la noi, în România, parazităm o campanie prezidențială cu discuția cum propune cel care are 6%, cine pleacă din Guvern și cum se împart posturile. E un stil în politică de a băga capul în poză când nu ai niciun drept. Drepturile într-o țară democratică le ai câștigând alegerile. Nu există altă regulă. A făcut un președinte care a plecat într-un moment foarte dificil aceste șmecherii, desemnând de la alte formațiuni care nu au câștigat alegerile și am văzut ce s-a întâmplat. A fost nevoie să vină PSD ca să salvăm în cel mai complicat context România. Și mă bucur și sunt mândru, alături de colegi, alături de colegii liberali, că am reușit acest lucru', a spus Marcel Ciolacu.

Vicepreședintele PNL Robert Sighiartău a susținut miercuri că după alegerile prezidențiale va fi 'un nou început politic', menționând că Ilie Bolojan este cea mai bună variantă de prim-ministru.