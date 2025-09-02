Marinescu: Autoritățile române lucrează cu omologii din EAU pentru confirmarea măsurii preventive față de Potra

'În acest moment, autoritățile din România lucrează cu omologii din Emiratele Arabe Unite pentru a avea confirmarea măsurii preventive față de domnul Potra și membrii familiei sale care fac obiectul unui mandat de arestare, urmând ca apoi să fie parcurse toate procedurile. Este vorba despre o formulă de extrădare, în condițiile în care nu există în momentul de față un tratat sau o convenție pe aceste aspecte cu Emiratele Arabe Unite, dar, pe baza principiului de reciprocitate, astfel de formule de cooperare judiciară sunt eficiente', a declarat Radu Marinescu la Antena 3 CNN.

El a adăugat că, alături de Horațiu Potra, au fost prinși și doi membri ai familiei sale.

'Cele trei persoane - domnul Potra și membri ai familiei domniei sale - sunt vizate de un mandat de arestare preventivă. În momentul de față, demersurile noastre cu autoritățile din Emirate sunt pentru confirmarea măsurii preventive asupra celor trei persoane', a spus Marinescu.

Mercenarul Horațiu Potra, fiul său Dorian și un alt membru al familiei au fost reținuți pe aeroportul din Dubai, ei fiind dați în urmărire internațională de autoritățile române după ce au fugit din țară, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Pe numele acestora au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă în lipsă.

Horațiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică - alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.