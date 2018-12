Melania Trump a rupt o tradiție de la Casa Albă, veche de 300 de ani

Fostul model de origine slovenă a devenit cea mai faimoasă femeie din Statele Unite după ce soțul ei, Donald Trump, a câștigat alegerile prezidențiale. În 2017, omul de afaceri și fostul star al emisiunii The Apprentice a devenit al 45-lea președinte american, transformând-o pe Melania în Primă Doamnă.

De când a câștigat fotoliul de la Casa Albă, Trump a stârnit numeroase controverse. Dar nici soția sa de 48 de ani nu se lasă mai prejos. Aceasta a încălcat o tradiție veche de 300 de ani, scrie Daily Express. Conform cărții „Melania Trump: Everything you ever wanted to know about America’s future First Lady”, semnată de Talia Rose, „aceasta ar putea fi singura Primă Doamnă care a pozat vreodată nud”.

În 2000, Melania a pozat goală pentru ediția de ianuarie a revistei GQ. Ședința foto a avut loc în avionul Boeing 727, personalizat, al lui Donald Trump, unde modelul a pozat în diferite ipostaze provocatoare.

Melania ar putea fi singura Primă Doamnă din Statele Unite care a pozat nud, dar aceasta este mândră de „realizarea” sa. Confom GQ, Melania ar fi declarat că apariția ei pe copertă și în provocatorul pictorial este „una dintre cele mai mari realizări ale sale”. Se pare că lui Donald i-ar fi plăcut atât de mult shooting-ul încât le-a cerut fotografilor care i-au pozat soția să îi trimită fotografiile la birou.

