Mihai Chirica afirmă că înţelegerea PNL cu USR PLUS la Iaşi trebuie făcută până începe dezbaterea bugetului local

Edilul ieşean afirmă că USR PLUS a înaintat câteva proiecte locale bune, de care Primăria poate ţine cont, însă Mihai Chirica nu a precizat dacă în perioada următoare vor exista discuţii între liberali şi USR PLUS pentru formarea unei majorităţi în Consiliul Local.

Mihai Chirica a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că PNL este interesat de o colaborare cu USR PLUS, la fel cum liberalii sunt interesaţi să colaboreze în Consiliul Local şi cu PSD sau PMP.

”Ne interesează foarte mult o colaborare cu USR PLUS pe proiectele Iaşiului, aşa cum ne interesează şi cu PMP şi cu PSD. Consiliul Local este compus din patru partide, unele parlamentare, unele neparlamentare, precum PMP. USR PLUS este partenerul PNL în guvernarea naţională. Este inexplicabil de ce la nivel naţional s-a găsit o formulă de colaborare în mai puţin de o lună, iar la Iaşi vorbim de trei-patru luni de zile. Bugetul local se va vota într-o lună şi jumătate, hai să spun două. Lucrurile astea (colaborarea PNL – USR PLUS, n.r.) trebuie să le rezolvăm până ce intrăm împreună în aprobarea bugetului local”, a afirmat primarul Mihai Chirica.

Edilul ieşean Mihai Chirica a mai spus, referindu-se la unele condiţii impuse liberalilor de către USR PLUS, că nu este în situaţia să vorbească despre Justiţie şi statul de drept, aluzie la faptul că a fost trimis recent în judecată de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu.

”În ceea ce priveşte condiţionările astea multiple, sigur nu sunt în situaţia să mă pot sui pe turnul Mitropoliei să vorbesc cu voce tare despre statul de drept, despre Justiţie, pentru că n-am să fac Justiţie la televizor, am s-o fac la timpul potrivit. Este bine că eşti strâns cu laţul, că îţi ţine temperamentul sub control. Dar lucrurile vor trece”, a precizat Mihai Chirica.

Edilul ieşean a amintit de unele proiecte locale bune avansate de USR PLUS, de care Primăria ieşeană poate ţine cont, respectiv realizarea unui Parc Industrial, dezvoltarea de parcuri în cartiere şi amenajarea de noi piste de biciclete.

Liderul USR Iaşi deputatul Cosette Chichirău a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că nu crede că se va face o alianţă în consiliul local între PNL şi PSD şi a anunţat că în următoarea perioadă vor fi demarate discuţii la Iaşi între USR PLUS şi PNL.

Chichirău a spus că USR PLUS îşi asumă să înceapă negocierile cu PNL, dincolo de problemele openale ale celor doi lideri liberali ieşeni, Mihai Chirica şi Costel Alexe.

Ea consideră însă că va dura ceva timp până când condiţiile USR PLUS de a intra la putere la nivel local să fie îndeplinite.

”Mai devreme de trei luni nu văd să avem o discuţie despre viceprimari. Am decis să facem paşi mici către o înţelegere pe proiecte şi să lăsăm Justiţia să-şi facă treaba”, a declarat Cosette Chichirău.

La rândul său, senatorul USR PLUS Marius Bodea a declarat în aceeaşi conferinţă de presă că dacă va exista o înţelegere locală, aceasta va fi între USR PLUS şi PNL, nu între USR PLUS şi Mihai Chirica.

Totodată, Bodea susţine că nu doar primăria şi Consiliul Local ar trebui să constituie miza unei eventuale înţelegeri între USR PLUS şi PNL, ci colaborarea ar trebui extinsă la nivelul întregului judeţ.

În Consiliul Local există un blocaj politic, întrucât în prezent niciun partid nu deţine majoritatea simplă.