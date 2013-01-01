Homepage » Actual

Mihai Enache (AUR): Premierul este obligat să vină în Parlament și să dea explicații pentru măsurile fiscal-bugetare

| 29 oct, 18:29

 

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan este obligat prin lege să vină în Parlament și să dea explicații românilor 'pentru haosul fiscal și economic pe care l-a provocat'.

 

 

 

'L-am chemat oficial pe premierul Ilie Bolojan să vină în fața Parlamentului și să dea explicații pentru haosul fiscal și economic pe care l-a provocat. Românii au dreptul să știe de ce prețurile la energie explodează, de ce sunt împovărați de noi taxe și impozite, de ce se distruge mediul privat și se lovește în cei care muncesc. Conform Secțiunii 5, Art. 211, punctul 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, premierul este obligat prin lege să participe la dezbaterea solicitată. Nu este un gest de curtoazie, ci o datorie față de poporul român și față de Parlament, instituția supremă a democrației', a susținut Enache, potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES de AUR.
Enache a afirmat că Ilie Bolojan trebuie să dea socoteală pentru măsurile fiscal-bugetare luate fără consultare publică, care au generat scumpiri în lanț și au aruncat economia într-o stare de incertitudine.
'Facturile la energie cresc, micii antreprenori se sufocă, fermierii sunt împinși la faliment, iar Guvernul tace. Românii merită răspunsuri clare, nu conferințe sterile și declarații ambigue. Premierul trebuie să se prezinte în fața Parlamentului și să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse. Dacă Ilie Bolojan refuză să vină, încalcă legea și disprețuiește românii. A venit timpul ca premierul să dea ochii cu poporul și să răspundă, nu doar în fața Camerei Deputaților, ci în fața întregii țări, pentru fiecare măsură care a sărăcit România', a mai declarat liderul deputaților AUR.
Biroul permanent al Camerei Deputaților a luat act, miercuri, de o solicitare din partea Grupului parlamentar al AUR privind participarea premierului Ilie Bolojan la dezbaterea politică organizată la 'Ora prim-ministrului' din data de 3 noiembrie.
Parlamentarii AUR doresc ca premierul să prezinte 'situația reală a pregătirii țării' pentru iarna 2025 - 2026.

 

