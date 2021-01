Ministru USR, după întâlnirea cu Klaus Iohannis: ”Va fi un an greu”

„Am avut o discutie despre prioritatile fiecarui ministru. Principala noastre preocupare este sa deblocam schemele de ajutor de stat astfel incat antreprenorii sa primeasca ajutoarele pe care le asteapta, vorbim de o bula de oxigen mai ales pentru firmele afectate in pandemie. Am discutat si de sanatatea economiei in general. Pandemia va trece, dar se mai resimti in economie mult timp. Cred ca va fi un an greu. Nu vom ajunge la imunizarea de turma foarte curand, din pacate. Senzatia mea este ca anul 2021 va fi in continuare un an afectat de pandemie si obiceiurile noastre trebuie schimbate. (Președintele) ne-a cerut să-i spunem ce am găsit prin ministere. Ne-a asigurat că ne va susținele proiectele îndrăznețe”, a declarat Claudiu Năsui.

„Acum depinde de Guvern si de noi toti sa ducem la sfarsit acele planuri. E totusi un guvern reformator prin ceea ce isi propune”, a adăugat ministrul Economiei.

