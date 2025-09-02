Ministrul Apărării: Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic

În cadrul panelului 'Peace through strength: What is Europe's Hard Power?', miniștrii Apărării din România, Polonia și Norvegia au discutat alături de secretarul general adjunct al NATO și de parteneri din industrie despre cum să se răspundă mai eficient la provocările Rusiei și despre facilitarea investițiilor în industria de apărare, 'care nu doar aduc mai multă securitate, dar și locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea economică'.

'În fața incursiunilor rusești tot mai dese cu drone și avioane în spațiul aerian al Europei, mesajul meu a fost simplu: Flancul Estic trebuie consolidat, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. NATO și Uniunea Europeană trebuie să lucreze împreună, cu inițiative complementare, pentru a garanta securitatea întregului spațiu euroatlantic', a precizat Moșteanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Apărării a avut o discuție bilaterală cu omologul polonez. 'Împărtășim aceleași provocări de securitate, iar cooperarea noastră devine și mai puternică atunci când o dublăm de proiecte concrete pentru mobilitate militară și pentru dezvoltarea industriei de apărare', a mai scris Moșteanu, pe pagina de socializare.

Tot luni, Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu Marc Perestrello, președintele Adunării Parlamentare a NATO.

'Am discutat despre cum putem întări legătura dintre guverne și parlamente în cadrul Alianței și despre cum putem lucra împreună pentru ca România și întreaga regiune să fie mai în siguranță. Am subliniat din nou sprijinul nostru ferm pentru Ucraina și Republica Moldova. Alegerile de duminică de la Chișinău au arătat că moldovenii își doresc viitor european, iar noi avem datoria să-i sprijinim pe acest drum. Lucrăm constant, în fiecare zi, pentru ca România să fie mai sigură și mai puternică', a transmis ministrul român al Apărării.