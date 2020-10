Ministrul de Finanţe: ”Nu veţi vedea creşteri de taxe anul viitor!”

”PNL va prezenta o viziune asupra bugetului şi de anul viitor şi asupra anilor următori până în 2024, odată cu programul de guvernare. Noi vom prezenta pentru români viziunea noastră pentru dezvoltarea României, care include bineînţeles şi o politică bugetară. Da, trebuie să observ faptul că socialiştii deja spun că Guvernul liberal va face bugetul pe anul viitor. Şi au dreptate, vom face bugetul pe anul viitor şi îl vom prezenta. Nu veţi vedea creşteri de taxe anul viitor. V-am spus acest lucru din primul moment în care am preluat mandatul şi vă voi spune de fiecare dată. Mai mult, avem ca exemplu anul 2020. În anul 2020, guvernul liberal este primul guvern care scoate toate taxele introduse de socialişti. Am scos supraacciza la carburant, am scos supraimpozitarea contractelor part-time, am scos TVA defalcată, am eliminat Ordonanţa 114, toată plină de taxe. Toate aceste taxe au fost introduse de Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu şi gaşca lor prin votul pe care l-au dat când erau în guvern sau în Parlament. Am scos toate aceste taxe şi am avut rezultate foarte bune la buget”, a declarat marţi Florin Cîţu.

Soluţia autorităţilor: taxe mai mici şi mai puţine pe care să le plătească toată lumea, mai afirmă oficialul.

”România trece, alături de economia globală, prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Nu o spun eu, o spun toţi cei care se uită azi la economiile globale. Şi totuşi, tot ei spun, şi din ce în ce mai mulţi vin şi confirmă, România va trece peste această perioadă cu o situaţie mult mai bună decât o estimau toţi analiştii, Comisia Europeană şi alţii. Şi scenariul de bază, revenirea în V, este un scenariu care va fi confirmat şi este confirmat de date”, a adăugat Cîţu.

Mai mult, el precizează că va cere Comisie de anchetă a execuţiei bugetare pe 2017-2019 în prima săptămână a noului Parlament şi va arăta unde au ajuns banii şi vor răspunde toţi aceia care au deturnat fondurile.

În ceea ce priveşte controlul financiar efectuat la Primăria Capitalei, demarat în martie, oficialul a precizat că a primit situaţia contractelor privind investiţiile, din care reiese că din 110 contracte încheiate, 50 sunt făcute cu companiile înfiinţate de PMB. Un prim raport a fost deja trimis către Direcţia Naţională Anticorupţie.

Deficitul bugetar a ajuns în primele nouă luni la 6,36% din PIB, adică 67,27 miliarde lei, faţă de 2,6% din PIB în perioada similară din 2019 (26,97 miliarde de lei), iar mai mult de jumătate este rezultat din măsurile de combatere a crizei cauzate de epidemia COVID-19.

”Execuţia bugetului general consolidat în primele nouă luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 67,27 miliarde lei (6,36% din PIB), din care mai mult de jumătate este rezultat din măsurile de combatere a crizei cauzate de epidemia COVID-19. Sume în valoare de 37,12 miliarde lei (3,51% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin facilităţile fiscale, investiţii şi cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19”, a anunţat Ministerul de Finanţe.

Creşterea deficitul bugetar aferent primelor nouă luni ale anului curent, comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată, pe partea venituri, de evoluţia nefavorabilă a încasărilor bugetare în perioada martie-septembrie datorită crizei, precum şi ca urmare a amânării plăţii unor obligaţii fiscale de către agenţii economici pe perioada crizei (16,15 miliarde lei), de creşterea cu 3,22 miliarde lei a restituirilor de TVA, faţă de nivelul aferent perioadei ianuarie-septembrie 2019, pentru susţinerea lichidităţii în sectorul privat, precum şi de bonificaţiile acordate pentru plata la scadenţă a impozitului pe profit şi a celui pe veniturile microîntreprinderilor, în valoare de 0,57 miliarde lei, precizează ministerul.