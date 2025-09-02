Homepage » Actual

Ministrul Energiei dezminte zvonurile potrivit cărora România ar da energie electrică la jumătate de preț Republicii Moldova

| 04 sep, 18:55

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezmințit joi 'fake news-urile' potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preț energie electrică către Republica Moldova.

 

'Să mai fac o specificație foarte clară referitoare la unele fake news-uri pe care le-am văzut în ultima perioadă, prin care România dă gratis energie în Republica Moldova și așa mai departe. Am cerut datele pe piața SPOT. Astăzi, toată energia care se tranzacționează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcție de prețul la anumite intervale orare, se vinde și se cumpără. Și ca să vă dau un exemplu foarte clar, pentru a închide odată acest mit, la nivelul lunii iulie, în medie, România a importat energie electrică cu 104 euro per megawatt și a vândut cu 127 euro, adică a vândut mai scump decât a importat. În luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie și a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova', a afirmat ministrul într-o conferință de presă la Guvern.
El a explicat că prețul energiei electrice în Republica Moldova este unul redus întrucât Guvernul are un mecanism de subvenționare și pentru că a eliminat TVA la energie electrică.
'Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecție a consumatorilor din această țară, prin care subvenționează un consum de până la 110 kW oră, doar diferența rămânând să fie plătită de oameni, și au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi prețul să fie evident mult mai mic. Dacă ar fi ca aceste două mecanisme să fie în vigoare, n-ar fi o diferență foarte mare de prețurile din România, Bulgaria, Grecia cele din Republica Moldova. Și vreau să elimin acest mit odată și aceste minciuni care se propagă în mediul online, în special conform cărora România își folosește o parte din avantaje strategice pentru a da energie la jumătate de preț într-o țară vecină, țară prietenă, o țară cu foarte mulți prieteni, extrem de importantă pentru noi, pe care o prețuim, dar una e una și alta-i alta', a susținut Bogdan Ivan.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Kaja Kallas

Reuniunea Xi-Putin-Kim de la Beijing este o ''sfidare directă'' pentru ordinea internațională, afirmă șefa diplomației UE

03 sep, 17:36
Citeşte mai departe
Rogobete

Rogobete: Am extins rețeaua de spitale care pot trata pacienții cu AVC

03 sep, 17:42
Citeşte mai departe
Bolojan

Bolojan: PNL va susține integrarea observațiilor președintelui în legea pentru combaterea antisemitismului, dacă sunt fezabil

03 sep, 17:40
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Chloe Malle o înlocuiește pe Anna Wintour la conducerea revistei Vogue SUA

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Guvernul a hotărât numărul refugiaților care vor fi relocați în România: Toată Europa este nevoită să îi primească
h
Planul ‘Gardaland’: Copil român răpit din București de un fost soldat american și dus în Italia cu un avion privat
h
Presiune maximă pe Rusia! Volodimir Zelenski: 'Avem susținerea a peste 30 de țări pentru pace și securitate' / Noi sancțiuni UE în pregătire
economica.net
feminis.ro
h
Chloe Malle o înlocuiește pe Anna Wintour la conducerea revistei Vogue SUA
h
Cântăreața rap Cardi B, achitată în procesul în care era judecată pentru agresiune
h
Regina Camilla a avut prima sa apariție publică după ce a dezvăluit că a fost agresată sexual în adolescență
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ