Ministrul Justiției a discutat cu reprezentanții Uniunii Notarilor despre dezvoltarea profesiei și digitalizarea sistemului

Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, au fost abordate teme de interes comun, precum consolidarea și dezvoltarea profesiei de notar public și necesitatea menținerii unei excelente cooperări interinstituționale atât cu Ministerul Justiției, cât și cu toți factorii sistemului judiciar, în vederea asigurării unui sistem de justiție accesibil, transparent și eficient.

În cadrul discuțiilor, au fost analizate aspecte esențiale privind legislația care reglementează profesia notarilor publici, eficientizarea și corelarea activității acestora cu cea a întregului sistem judiciar, menționează sursa citată, care adaugă că au fost conturate și perspective care vizează dezvoltarea unui climat optim, atât pentru cei care profesează, cât și pentru viitoarele generații de notari publici.

Digitalizarea sistemului judiciar reprezintă un alt subiect 'de maxim interes', abordat în discuțiile purtate la sediul Ministerului Justiției.

Radu Marinescu a subliniat importanța continuării tuturor demersurilor în vederea accelerării procesului de digitalizare la nivelul întregului sistem de justiție, reliefând, totodată, beneficiile 'incontestabile', precum facilitarea accesului cetățenilor la informații, soluționarea cu celeritate a cauzelor, dar și eficientizarea activității tuturor profesioniștilor dreptului, arată MJ.