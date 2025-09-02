Homepage » Actual

Ministrul Justiției a discutat cu reprezentanții Uniunii Notarilor despre dezvoltarea profesiei și digitalizarea sistemului

| 01 oct, 18:29

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit, miercuri, cu reprezentanți ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR), context în care au discutat, printre altele, despre dezvoltarea profesiei și digitalizarea sistemului judiciar.

 

Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, au fost abordate teme de interes comun, precum consolidarea și dezvoltarea profesiei de notar public și necesitatea menținerii unei excelente cooperări interinstituționale atât cu Ministerul Justiției, cât și cu toți factorii sistemului judiciar, în vederea asigurării unui sistem de justiție accesibil, transparent și eficient.
În cadrul discuțiilor, au fost analizate aspecte esențiale privind legislația care reglementează profesia notarilor publici, eficientizarea și corelarea activității acestora cu cea a întregului sistem judiciar, menționează sursa citată, care adaugă că au fost conturate și perspective care vizează dezvoltarea unui climat optim, atât pentru cei care profesează, cât și pentru viitoarele generații de notari publici.
Digitalizarea sistemului judiciar reprezintă un alt subiect 'de maxim interes', abordat în discuțiile purtate la sediul Ministerului Justiției.
Radu Marinescu a subliniat importanța continuării tuturor demersurilor în vederea accelerării procesului de digitalizare la nivelul întregului sistem de justiție, reliefând, totodată, beneficiile 'incontestabile', precum facilitarea accesului cetățenilor la informații, soluționarea cu celeritate a cauzelor, dar și eficientizarea activității tuturor profesioniștilor dreptului, arată MJ.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

nic

Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică

01 oct, 18:33
Citeşte mai departe
attt

Cseke Attila: MDLPA - cel mai ridicat grad de absorbție a fondurilor europene prin PNRR

01 oct, 18:39
Citeşte mai departe
stefan palarie

Ștefan Pălărie (USR): Reforma administrativă este reorganizarea internă a aparatului de stat

01 oct, 18:35
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

J.K.Rowling o numește pe Emma Watson 'ignorantă' după ce aceasta i-a criticat poziția cu privire la persoanele transgen

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
ivan
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Primul papă american îl critică dur pe Donald Trump pentru politicile anti-imigrație: 'Nu știu dacă poate fi numit pro-viață'
h
Se încing spiritele la granițele României: Ucraina și Ungaria își intensifică războiul diplomatic
h
'Incompatibilitate' - ANI îl scoate din joc pe șeful companiei de stat Conpet. Cine preia conducerea interimară
economica.net
feminis.ro
h
J.K.Rowling o numește pe Emma Watson 'ignorantă' după ce aceasta i-a criticat poziția cu privire la persoanele transgen
h
Nicole Kidman și Keith Urban se despart după o căsnicie de 19 ani
h
Bad Bunny dorește să reprezinte cultura portoricană în cadrul spectacolului din pauza Super Bowl
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ