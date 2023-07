Ministrul Mediului: Noul Cod silvic va fi prezentat marţi

"Ceea ce pot să spun astăzi este faptul că am scris un nou Cod silvic de la zero. Este pentru prima oară când se întâmplă acest lucru. Dacă în trecut l-am tot cârpit, l-am tot updatat în urma unor situaţii cu care ne confruntam de la o zi la alta, acum putem să spunem că avem un act normativ scris de la zero. Va intra într-un foarte amplu proces de consultare publică alături de societatea civilă, alături de sectorul silvic, alături de industria aferentă sectorului silvic şi îmi manifest speranţa că, odată trimis în Parlamentul României, în această toamnă, proiectul de Cod silvic va genera un act normativ de foarte bună calitate, care nu doar să ne salveze de infringementurile legate de păduri pe care le avem acum, dar să combată şi alte lucruri pe care încercăm să le remediem, cum ar fi furtul de masă lemnoasă şi alte astfel de lucruri", a declarat, luni, Mircea Fechet, la sediul central al PNL.

El a arătat că noul Cod silvic va fi prezentat, marţi, de la ora 10,00

Conducerea PNL a avut luni o şedinţă de coordonare a activităţii politice şi guvernamentale cu miniştri şi secretari de stat liberali.