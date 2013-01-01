Homepage » Actual

Ministrul Moșteanu: Nu începe niciun război; în spațiul public vedeți multe știri false

| 23 aug, 21:01

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a atras atenția vineri asupra faptului că apar o serie de știri false în spațiul public și în social-media, subliniind că 'nu începe niciun război' și 'nu va fi luat nimeni' în Armată.

 

'În spațiul public vedeți multe știri false, multe minciuni care sunt răspândite în spațiul public, în social-media de cei care vor să destabilizeze România, de cei care care vor o Românie slabă, o Armată română slabă și vreau să clarific un lucru: nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste', a transmis Moșteanu, pe pagina sa de Facebook.
El a explicat că ceea ce apare în imaginile vehiculate în prezent este un exercițiu de antrenament obișnuit, normal, al Armatei, care s-a întâmplat în anii trecuți și se întâmplă și acum.
'E un exercițiu absolut normal, firesc, pe care Statul Major al Apărării îl face. Ce vă rog: nu-i lăsați pe cei care vor o Românie slabă să ne destabilizeze, informați-vă din surse sigure și aveți site-ul Ministerului Apărării Naționale, o sursă extrem de sigură, și platforma Inforadar a Ministerului Apărării Naționale - acolo aveți toate știrile corecte despre tot ce se întâmplă cu Armata Română', a afirmat Ionuț Moșteanu.
Potrivit acestuia, Armata Română se antrenează constant, pentru că trebuie să fie bine pregătită. 'Asta face și Armata noastră și face asta în fiecare zi, veghind la securitatea României și la siguranța fiecărui român', a evidențiat ministrul.

 

