Ministrul Oana Țoiu: Multă vreme politica externă a fost un consens național, cu excepția acestei perioade

Ea a menționat că la deschiderea RADR sunt prezenți reprezentanți ai mai multor partide politice, arătând că discuția pe teme de politică externă indică ''drumul neșovăielnic al României pe calea transatlantică''.

Potrivit ministrului, este nevoie de o diplomație vocală, deoarece ''sursa puterii în politica externă este societatea, este votul cetățenilor''.

Țoiu a pledat pentru o conversație care ''trebuie să fie una clară, deschisă, fără subiecte tabu''.

''Mesajul este simplu și este direct: pe România te poți baza'', a transmis ministrul, care a adăugat că încrederea în țara noastră este ''o investiție pe termen lung pentru parteneri''.

Oana Țoiu a subliniat că securitatea la Marea Neagră este o temă ''esențială'' pentru întreaga Uniune Europeană, iar România ''trebuie să conducă această discuție''.

''Rusia rămâne principala provocare și va rămâne indiferent cum se termină negocierile de pace'', a completat ea.

Oana Țoiu a pledat și pentru un rol mai mare al României în ceea ce privește extinderea UE, pentru efortul de a deveni ''parteneri pentru procesul de aderare a vecinilor României''.

Ministrul a reiterat susținerea țării noastre pentru Republica Moldova și a anunțat că îl va însoți pe președintele Nicușor Dan la Chișinău pe 31 august, de Ziua Limbii Române.

''Discuția pe care o avem astăzi, aici, pe scenă, între partide diferite, cu multe diferențe între noi, este o discuție care arată drumul neșovăielnic al României pe calea europeană, pe calea transatlantică. Puterea neșovăielnică a României de a susține vecinii noștri pe drumul european, claritatea morală absolută pe care o avem la nivel politic de a înțelege că războiul de la granița noastră are o singură opțiune pentru România - aceea de a susține pacea prin a face eforturile necesare în dreptul nostru, în cadrul european, în parteneriatul transatlantic, pentru a ne asigura că vecinii noștri au instrumentele de care au nevoie pentru a obține această pace durabilă și justă'', a afirmat Țoiu.

Ministrul a subliniat că, în prezent, este nevoie de o schimbare de paradigmă, fără a schimba pilonii pe care se construiește politica externă.

''Marea Neagră, securitatea la Marea Neagră, este o temă esențială pentru întreaga Uniune Europeană, este o temă esențială pentru parteneriatul transatlantic. România este într-un moment în care trebuie să conducă aceste discuții. Se așteaptă de la noi să venim cu propuneri, se așteaptă de la noi să venim cu idei, se așteaptă de la noi să fim cei care găzduim și creionăm această agendă, pentru că noi știm, împreună cu vecinii noștri, cel mai bine ce avem de făcut aici împreună și am început deja să facem asta'', a transmis Oana Țoiu.

În actualul context, a menționat ministrul de Externe, indiferent de cum se termină negocierile de pace, Rusia rămâne ''un element la care trebuie să fim nu doar atenți, ci o țară față de care trebuie să fim pregătiți''.

''Diplomația română se află în prima linie a acestei misiuni. Prin efortul nostru comun sprijinim întărirea posturii aliate pe Flancul estic și construim o abordare solidă pentru securitatea Mării Negre. Da, trebuie să dezvoltăm dimensiunea de apărare a parteneriatelor noastre: Statele Unite, aliații europeni, precum și alți parteneri. Mesajul este simplu și este direct: pe România te poți baza. Trebuie să rămânem ferm ancorați în apărarea valorilor noastre și hotărâți să contribuim la securitatea regiunii și a lumii. Statutul de stat membru al Uniunii Europene, apartenența la NATO și Parteneriatul strategic cu SUA rămân bazele politicii externe ale României'', a mai evidențiat ministrul.