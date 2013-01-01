Homepage » Actual

Ministrul Rogobete, despre reforma din Sănătate: Dacă nu schimbăm ceva, sistemul se va colapsa în curând

23 aug, 21:06

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timișoara, că reforma sistemului de sănătate nu înseamnă austeritate, ci o reașezare a serviciilor medicale și o eficientizare a unităților sanitare, iar dacă nu se va schimba ceva, sistemul va intra în colaps.

 

'Reforma sistemului de sănătate nu înseamnă austeritate, ci o reașezare a serviciilor medicale și o eficientizare a unităților sanitare, astfel încât pacientul să beneficieze de cât mai multe servicii medicale adaptate și acolo unde se poate, de centre de excelență pentru anumite patologii. (...) Nu putem limita accesul pacienților și dreptul pacienților, în primul rând, la justiție, și în al doilea rând, la tratamente de înaltă calitate', a spus ministrul Rogobete.
Oficialul a subliniat că toate măsurile propuse în pachetul doi al reformei bugetare de către Ministerul Sănătății vor fi adoptate de Guvern, în ședința de la începutul lunii septembrie.
'Toate măsurile propuse de Ministerul Sănătății vor primi votul, pentru că ele nu au fost făcute pe genunchi, nu au fost făcute de un grup restrâns de oameni cu ușile închise într-un birou. Ele au fost realizate cu profesioniști în sănătate, în primul rând. Am consultat sindicatele, societățile profesionale, universitățile și au fost lucrate împreună cu oameni din sistem tocmai pentru a veni în sprijinul sistemului și pentru a-l reașeza, astfel încât să fie funcțional. Eu înțeleg că rezistența la schimbare este una mare, de obicei, dar mulți spun că acest sistem nu funcționează bine și este o realitate, vă confirm. Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând', a detaliat Alexandru Rogobete.
Ministrul a dat exemplul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al cărei buget a crescut în ultimii ani de la 45 de miliarde lei la aproape 80 de miliarde, dar în continuare există unități sanitare unde nu se găsește paracetamol sau pacienții sunt trimiși să-și cumpere algocalmin din propriul buzunar.
'Eu nu pot să ascund această realitate. Toate măsurile cu care venim acum vin în sprijinul pacientului și al sistemului, pentru a-l reașeza. Șefii de secție nu vor mai fi numiți de universități, ci vor parcurge un concurs, așa cum parcurge orice medic care se angajează într-un spital public', a explicat ministrul Sănătății.

 

