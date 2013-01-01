Mircea Abrudean: Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele locale

Abrudean Mircea, Preşedintele Senatului, afirmă că Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele de transformare locală”.

”Nu cedează, nu se opreşte şi duce procesul până la capăt, chiar dacă reformele sunt dificile şi incomode pentru unii”, precizează senatorul PNL.

Abrudean anunţă că liberalii îl susţin pe Bolojan.

”PNL îl sprijină în totalitate pentru că acesta este sensul votului din 2024: oamenii au cerut schimbare, au cerut eliminarea nedreptăţilor şi privilegiilor, au cerut o administraţie mai eficientă. Astăzi, prin aceste măsuri, mesajul oamenilor se transformă în realitate. Aceasta este reforma autentică, aşteptată de ani de zile, şi este momentul în care se face diferenţa între cei care o pun în practică şi cei care au preferat să o folosească doar ca temă de discurs.", precizează Abrudean.