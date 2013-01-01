Homepage » Actual

Mircea Abrudean: Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele locale

| 01 sep, 18:46

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite luni că Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele de transformare locală, nu cedează, nu se opreşte şi duce procesul până la capăt, chiar dacă reformele sunt dificile şi incomode pentru unii.

 

Abrudean Mircea, Preşedintele Senatului, afirmă că Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele de transformare locală”.
”Nu cedează, nu se opreşte şi duce procesul până la capăt, chiar dacă reformele sunt dificile şi incomode pentru unii”, precizează senatorul PNL.
Abrudean anunţă că liberalii îl susţin pe Bolojan.
”PNL îl sprijină în totalitate pentru că acesta este sensul votului din 2024: oamenii au cerut schimbare, au cerut eliminarea nedreptăţilor şi privilegiilor, au cerut o administraţie mai eficientă. Astăzi, prin aceste măsuri, mesajul oamenilor se transformă în realitate. Aceasta este reforma autentică, aşteptată de ani de zile, şi este momentul în care se face diferenţa între cei care o pun în practică şi cei care au preferat să o folosească doar ca temă de discurs.", precizează Abrudean.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Mircea Abrudean

Mircea Abrudean: Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele locale

01 sep, 18:46
Citeşte mai departe
bujduveanu

Bujduveanu: Am anulat avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie; Capitala nu va deveni scena radicalismului

01 sep, 18:50
Citeşte mai departe
adrian câciu

Adrian Câciu: PSD propune un amendament privind introducerea plăţii CASS şi pentru ucrainenii din România

01 sep, 18:48
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Jude Law spune la Mostra că nu i-a fost frică să se strecoare în pielea lui Vladimir Putin în "Le mage du Kremlin"

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO/VIDEO A murit un mare campion! Legendarul boxer și actor de cinema a jucat cu Jean-Claude Van Damme în Street Fighter
h
VIDEO Președintele Venezuelei, terificat când a văzut ce au trimis americanii la granițele țării sale: Vom fi o republică înarmată
h
Germania o contrează dur pe Ursula von der Leyen, după ce a anunțat că Europa va trimite soldați în Ucraina
economica.net
feminis.ro
h
Jude Law spune la Mostra că nu i-a fost frică să se strecoare în pielea lui Vladimir Putin în "Le mage du Kremlin"
h
Julia Roberts a spus, în apărarea noului film cu temă #MeToo, că umanitatea „pierde arta conversaţiei”
h
Regina Camilla a repins în trecut un atacator într-un tren lovindu-l cu unul dintre pantofii ei
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ