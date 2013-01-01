Mircea Abrudean: Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele locale
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite luni că Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele de transformare locală, nu cedează, nu se opreşte şi duce procesul până la capăt, chiar dacă reformele sunt dificile şi incomode pentru unii.
Abrudean Mircea, Preşedintele Senatului, afirmă că Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele de transformare locală”.
”Nu cedează, nu se opreşte şi duce procesul până la capăt, chiar dacă reformele sunt dificile şi incomode pentru unii”, precizează senatorul PNL.
Abrudean anunţă că liberalii îl susţin pe Bolojan.
”PNL îl sprijină în totalitate pentru că acesta este sensul votului din 2024: oamenii au cerut schimbare, au cerut eliminarea nedreptăţilor şi privilegiilor, au cerut o administraţie mai eficientă. Astăzi, prin aceste măsuri, mesajul oamenilor se transformă în realitate. Aceasta este reforma autentică, aşteptată de ani de zile, şi este momentul în care se face diferenţa între cei care o pun în practică şi cei care au preferat să o folosească doar ca temă de discurs.", precizează Abrudean.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Mircea Abrudean: Ilie Bolojan conduce Pachetul 2 de reforme cu aceeaşi hotărâre cu care a condus proiectele locale
01 sep, 18:46
Bujduveanu: Am anulat avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie; Capitala nu va deveni scena radicalismului
01 sep, 18:50
Adrian Câciu: PSD propune un amendament privind introducerea plăţii CASS şi pentru ucrainenii din România
01 sep, 18:48
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Jude Law spune la Mostra că nu i-a fost frică să se strecoare în pielea lui Vladimir Putin în "Le mage du Kremlin"
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57