Mircea Abrudean: Scăderea inflației la 8,2%, semnal important că măsurile de stabilizare economică încep să producă efecte

''Inflația a scăzut la 8,2% în luna iulie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este un semnal important că măsurile de stabilizare economică încep să producă efecte, chiar și într-un context internațional complicat. În ultimele luni, România a fost pusă în fața unor provocări majore: criza energetică, tensiunile din Orientul Mijlociu și incertitudinile regionale'', a scris Mircea Abrudean, miercuri, pe Facebook.

El a adăugat că răspunsul corect nu a fost populismul, ci responsabilitatea.

''Faptul că Fitch și Moody's au menținut ratingul de țară, că deficitul bugetar este în scădere, că inflația continuă să se reducă, iar dobânzile care influențează ratele românilor merg și ele în jos arată că România începe să recâștige încrederea piețelor și a investitorilor. Aceste rezultate sunt consecința disciplinei bugetare, a continuării reformelor și a deciziei de a evita promisiunile fără acoperire. Cea mai mare provocare de acum este să păstrăm această direcție. România are nevoie de stabilitate, de un guvern care continuă reformele și reduce deficitul'', a afirmat Abrudean.