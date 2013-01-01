Homepage » Actual

Moșteanu: România își apără spațiul aerian; o nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune

| 24 oct, 21:23

 

O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO, anunță vineri ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

 

 

 

O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO, anunță vineri ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
''România își apără spațiul aerian. O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO. De astăzi, Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României. Este a doua escadrilă de F-16 Fighting Falcon certificată pentru misiuni NATO - o dovadă clară a profesionalismului Forțelor Aeriene Române și a capacității noastre de a opera alături de aliații NATO'', a scris Moșteanu pe Facebook.
În prezent, România are trei escadrile care asigură protecția spațiului aerian - două românești, la Fetești și Câmpia Turzii, și una aliată, formată din aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, la Mihail Kogălniceanu.
''Împreună, ele formează o umbrelă de securitate reală pe Flancul Estic al NATO. Fiecare misiune de poliție aeriană, fiecare oră de zbor, fiecare echipă din spatele acestor aparate este parte dintr-un efort colectiv - acela de a păstra pacea și siguranța în regiune. Felicit militarii români implicați în acest proces, tehnicienii, piloții și întreaga echipă care a făcut posibilă certificarea noii escadrile. Este un nou pas înainte pentru o Românie mai sigură, respectată și pregătită'', a afirmat ministrul.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Rogobete

Rogobete: Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile

24 oct, 21:40
Citeşte mai departe
Bujduveanu

Bujduveanu: Evităm să ieşim public să anunţăm candidaturi

24 oct, 21:37
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

Nicuşor Dan: Trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie, inclusiv adevărul şi importanţa cunoaşterii

24 oct, 21:34
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Transformarea care îți schimbă complet expresia feței în doar câteva minute

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Mircea Badea, mesaj dur pentru Nicușor Dan, Bolojan și Țoiu: 'Așa ceva este înfiorător. Poate lumea nu știe'
h
Ameninţarea rusă este luată în serios pe toate fronturile - Franţa este pregătită să intervină în războiul dintre Ucraina şi Rusia
h
VIDEO AUR, în doliu - Cine este politicianul mort pe 'Drumul Morții'? Se întorcea de la spital cu un prieten bolnav de cancer
economica.net
feminis.ro
h
Transformarea care îți schimbă complet expresia feței în doar câteva minute
h
Cornel Păsat, adevărul despre împăcarea cu Bianca: „M-am întors acasă, dar dormim separat”
h
'Sunt bine', a dat asigurări Brigitte Bardot, după apariția unor zvonuri privind starea sa de sănătate
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ