Moşteanu: Dacă un cetăţean consideră că trebuie să plece la pensie, dar a doua zi te angajezi la stat, este absolut imoral

”Chiar dacă nu o găsim acum, cred că trebuie găsită o soluţie, pentru că nu e în regulă ce se întâmplă. Dacă un cetăţean consideră că trebuie să plece la pensie şi nu mai poate să lucreze, dar tu a doua zi te angajezi la stat în altă parte, sau chiar în aceeaşi instituţie, este absolut imoral. Dacă asta nu va fi în pachetul ăsta, şi pare că nu va fi, trebuie găsită o soluţie care să stea în picioare şi constituţional. Eu înţeleg dreptul la muncă, înţeleg şi dreptul la pensie, însă înţeleg şi această justiţie socială în care trebuie să respecţi pe cei din jurul tău şi dacă pleci la pensie nu poţi să te angajezi a doua zi tot acolo”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, marţi seară, la Euronews România.

El consideră că ”e un lucru bun să aduci justeţe în orice mecanism” al statului.

Moşteanu a vorbit şi despre faptul că partidele din coaliţie au agreat asupra modului în care se va face finanţarea autorităţilor publice locale, în condiţiile în care a existat o discuţie legată de faptul că numărul de locuitori la care să se raporteze mecanismul de finanţare ar trebui să fie cel din recensământ sau cel de la Institutul Naţional de Statistică (INS).

”S-a agreat ca şi tăierile, dar şi finanţările, să ia în calcul datele de la INS”, a arătat Moşteanu, în acest context.