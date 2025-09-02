Nazare: Când vorbeam despre suspendarea fondurilor europene în iulie, părea o noutate

El a explicat că această procedură a fost declanşată, dar că România a câştigat credibilitate şi se află pe un drum bun în discuţiile legate de această potenţială suspendare a fondurilor europene.

”Când vorbeam despre suspendarea fondurilor în iulie, părea o noutate. În fapt, Comisia a trimis foarte multe avertizări în ianuarie, în aprilie, la începutul lunii iunie anul ăsta, în care discuta despre posibilitatea declanşării acestei proceduri. Procedura a fost declanşată. Dar prin faptul că am avut un Consiliu care ne-a evaluat pozitiv şi mesajul pe care l-a trimis Consiliul către Parlament a fost unul în care a apreciat ce am făcut până acum”, a declarat Alexandru Nazare, joi seară, la Antena 3.

El a adăugat că România a câştigat credibilitate prin măsurile pe care le-a luat.

”România a luat măsuri, a făcut paşi importanţi, s-a ţinut de cuvânt în ceea ce am discutat, ne-am ţinut de cuvânt, deci am câştigat credibilitate. Şi pe această credibilitate, uitându-mă la rezultatele acestea, cred că suntem pe un drum bun în discuţiile legate de această potenţială suspendare a fondurilor. Avem două Consilii care nu vor fi uşoare, dar cred că sunt optimist în privinţa lor, Consiliul din 10 octombrie şi Consiliul de noiembrie, în care se întâmplă foarte multe lucruri importante pentru România, evaluarea procedurii de deficit excesiv, adoptarea noului buget al PNRR, discuţiile conexe cu această potenţială suspendare, pe care, dacă nu am fi evitat-o, puteam să ajungem şi la 10% din sumele angajate în 2026. Adică sancţiunea să se aplice pentru 10% din sumele angajate”, a explicat ministrul Finanţelor.