Nazare: Nu mai putem lansa proceduri de licitaţii dacă nu avem certitudinea că există bani la buget

„Trebuie să începem să facem bugete corecte, nu mai putem să lansăm proceduri de licitaţii dacă nu avem bani, dacă nu avem certitudinea că există bani la bugetul de stat în anul curent sau în anii următori. Acest lucru este foarte important şi pentru respectul pe care noi îl acordăm mediului economic în general, antreprenorilor români şi străini, mai ales celor români care nu au acelaşi tip de resurse pe care îl au cei străini, pentru care e mult mai greu să ia un credit, pentru care e mult mai greu să rămână în piaţă”, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor.

Acesta a arătat că s-a întâmplat deja să se organizeze proceduri de atribuire a unor contracte pentru care nu existau bugete, arătând că „au fost pornite foarte multe licitaţii” în aceste condiţii.

Alexandru Nazare a reafirmat că „ipotezele” pe care s-a bazat construirea actualului buget nu au fost unele realiste.

„Cred că este clar pentru toată lumea şi a fost clar pentru toţi cei care au analizat bugetul României încă din luna iunie că nivelul deficitului, aşa cum este el trecut în buget, de 7,1 nu va fi în niciun fel atins. Ipotezele pe care a fost construit acest buget nu sunt ipoteze realiste, ele în niciun caz nu conduceau la un deficit de 7,1. Uitaţi-vă la programarea bugetară”, spune Nazare.

El spune că, în opinia sa, ţinta de deficit „nu începe cu 7”.

Ministrul a reafirmat că speră ca agenţia Fitch să reconfirme ratingul de ţară al României.