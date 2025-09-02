Neacșu: Rectificarea va fi negativă și ar trebui să aibă loc undeva în ultima decadă din această lună

Marian Neacșu a fost întrebat cum va fi rectificarea bugetară și când va fi făcută, având în vedere că sunt deja ministere, cum ar fi Economia, Justiția, care au anunțat că nu mai au bani.

'Rectificarea, în mod cert, va fi una negativă și din estimările pe care ministrul de Finanțe le are, și dacă datele pe care le am sunt corecte, ar trebui să aibă loc undeva în ultima decadă din această lună', a spus Neacșu la Palatul Parlamentului.