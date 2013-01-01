Nicușor Dan a discutat în coaliție despre modificări din Pachetul 2 care privesc magistrații, dezvăluie surse politice
Președintele Nicușor Dan a discutat marți, în ședința coaliției, despre modificări din Pachetul 2 de măsuri fiscal - bugetare care privesc magistrații, au afirmat surse politice.
Potrivit surselor menționate, șeful statului consideră că modificarea vârstei de pensionare pentru procurori și judecători ar trebui să includă o perioadă de tranziție, referindu-se la cei care se află în prezent aproape de vârsta de pensionare potrivit actualei legi. De asemenea, președintele s-a exprimat și pe tema stabilirii pensiilor magistraților.
Nicușor Dan a fost prezent, marți după-amiază, timp de peste o jumătate de oră, la Palatul Victoria, unde era programată să înceapă o ședință a coaliției de guvernare.
La Guvern au fost prezenți premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, precum și alți lideri ai coaliției.
Discuțiile din cadrul coaliției au vizat măsurile din Pachetul 2 de reformă.
