Nicușor Dan, după ce a discutat la telefon cu omologul ucrainean: Am acceptat invitația de a merge la Kiev toamna aceasta
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a transmis că este nevoie ''de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina''.
Totodată, Nicușor Dan a acceptat invitația președintelui ucrainean de a merge în această toamnă la Kiev.
''Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Zelensky. I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze. România susține eforturile președintelui Trump de a găsi o soluție. Un acord trebuie să fie just, durabil și sustenabil'', a scris marți șeful statului, pe rețeaua X.
Potrivit acestuia, trebuie să se ajungă la pace, dar Ucraina să fie la masa negocierilor.
''România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei'', a transmis Nicușor Dan.
