Nicușor Dan: Integrarea europeană, securitatea energetică și amenințările hibride, printre temele discutate cu Maia Sandu

'Am avut astăzi la Chișinău consultări cu doamna președinte Maia Sandu pe prioritățile agendei bilaterale și pe temele de actualitate la nivel european și internațional. (...) Am adresat cuvinte de încurajare Republicii Moldova pentru progresele realizate în procesul de integrare europeană, care au dovedit o dată în plus o mobilizare politică, administrativă și civică exemplară pentru a implementa legislația europeană și reformele necesare. Reformele trebuie continuate în ritm susținut, pe toate palierele, iar România va rămâne aproape, oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat', a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Discuțiile au vizat și securitatea energetică și proiectele de interconectare, șeful statului afirmând că există 'un angajament comun ferm de a continua în mod susținut eforturile pe acest palier'.

De asemenea, au fost abordate temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea contracarării presiunilor venite din partea Rusiei.

'Am discutat și despre securitate energetică și proiecte de interconectare. Avem un angajament comun ferm de a continua în mod susținut eforturile pe acest palier. Am abordat astăzi și temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei. Dintre acestea, încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile noastre și vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier', a precizat președintele.

Nicușor Dan a adresat președintei Maia Sandu și cetățenilor Republicii Moldova felicitări cu ocazia Zilei Independenței, alături de urări de pace, prosperitate și securitate, în interiorul familiei europene.

El a evidențiat că întâlnirea de joi a reprezentat 'o dovadă în plus a apropierii dintre România și Republica Moldova' și a 'relației speciale bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții'.