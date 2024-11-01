Traian Băsescu: În ce priveşte lungimea mandatului domnului Pahonţu, trebuie să recunoaştem că e mult prea mare

”El a avut şansa că preşedintele l-a reangajat ca secretar de stat, menţinându-l pe funcţie. Cred că e timpul să vină lângă mine, uite, în Cişmigiu, jucăm un şah amândoi sau table. E timpul să treacă la regimul de pensionar”, spune Traian Băsescu despre Lucian Pahonţu.

Traian Băsescu a admis că ”efectul jurnalistic” al dezvăluirilor care îl vizează pe generalul Lucian Pahonţu, şeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), a fost ”destul de mare” asupra sa ”în faza iniţială”, însă a spus că după ce a citit atent dezvăluirile şi le-a coroborat cu lucrurile care sunt cunoscute public, consideră că ”nu i se poate reproşa lui Pahonţu că a fost unul dintre militarii care au executat foc împotriva civililor”.

”Sincer să fiu, nu am ştiut, pentru mine a fost o surpriză că un ofiţer pe nume Lucian Pahonţu a participat la activităţile de la baricadă, de la Inter. După ce am citit mai atent, m-am dumirit. Chiar ancheta spune că la baricadă au tras unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale şi nu unităţi ale Securităţii. De altfel, este arhicunoscut faptul că trupele de Securitate nu au primit muniţie la Revoluţie, a fost ordinul generalului Vlad şi este recunoscut ca atare în toate anchetele făcute până acum. Deci pentru mine a fost o mare surpriză că Pahonţu a fost la baricadă, dar pe de altă parte, nici măcar ancheta nu îl învinuieşte că ar fi fost printre militarii care au tras în civili la Revoluţie”, a afirmat Traian Băsescu, la B1 TV, miercuri seară.

Fostul preşedinte, care a sprijinit ascensiunea profesională a lui Pahonţu, a spus că acesta este un ”ofiţer bun” care a făcut din SPP ”o unitate de primă reprezentativitate” ai cărei ofiţeri sunt apreciaţi la nivel internaţional.

Traian Băsescu a admis că mandatul de 20 de ani al lui Lucian Pahonţu este ”mult prea” lung şi că acesta ar trebui să se pensioneze.

”În ceea ce priveşte lungimea mandatului domnului Pahonţu, trebuie să recunoaştem şi trebuie să recunoască şi el că e mult prea mare. Eu îl înţeleg, e din categoria tinerilor pensionaţi. Ei se pensionează flăcăi la 50 de ani şi pe urmă le pare rău că n-au serviciu. El a avut şansa că preşedintele l-a reangajat ca secretar de stat, menţinându-l pe funcţie. Cred că e timpul să vină lângă mine, uite, în Cişmigiu, jucăm un şah amândoi sau table. E timpul să treacă la regimul de pensionar”, a adăugat fostul preşedinte Traian Băsescu.

Jurnaliştii de la Recorder susţin, în urma unei anchete bazate pe documente şi mărturii, că şeful SPP Lucian Pahonţu, care ocupă această funcţie de peste două decenii, a făcut parte din trupele de represiune trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 şi a fost implicat şi în evenimentele din 13 iunie 1990, din Piaţa Universităţii. Fostul preşedinte Traian Băsescu a apreciat, într-un interviu pentru Hotnews, că Pahonţu ar trebui să-şi piardă funcţia.