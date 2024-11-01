Homepage » Actual

Traian Băsescu: În ce priveşte lungimea mandatului domnului Pahonţu, trebuie să recunoaştem că e mult prea mare

| 27 aug, 18:52


Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă despre şeful SPP, Lucian Pahonţu, că a avut un mandat ”mult prea mare”, spunând despre acesta că face parte din ”categoria tinerilor pensionaţi”, care ”se pensionează flăcăi la 50 de ani şi pe urmă le pare rău că n-au serviciu”.

 

”El a avut şansa că preşedintele l-a reangajat ca secretar de stat, menţinându-l pe funcţie. Cred că e timpul să vină lângă mine, uite, în Cişmigiu, jucăm un şah amândoi sau table. E timpul să treacă la regimul de pensionar”, spune Traian Băsescu despre Lucian Pahonţu.
Traian Băsescu a admis că ”efectul jurnalistic” al dezvăluirilor care îl vizează pe generalul Lucian Pahonţu, şeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), a fost ”destul de mare” asupra sa ”în faza iniţială”, însă a spus că după ce a citit atent dezvăluirile şi le-a coroborat cu lucrurile care sunt cunoscute public, consideră că ”nu i se poate reproşa lui Pahonţu că a fost unul dintre militarii care au executat foc împotriva civililor”.
”Sincer să fiu, nu am ştiut, pentru mine a fost o surpriză că un ofiţer pe nume Lucian Pahonţu a participat la activităţile de la baricadă, de la Inter. După ce am citit mai atent, m-am dumirit. Chiar ancheta spune că la baricadă au tras unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale şi nu unităţi ale Securităţii. De altfel, este arhicunoscut faptul că trupele de Securitate nu au primit muniţie la Revoluţie, a fost ordinul generalului Vlad şi este recunoscut ca atare în toate anchetele făcute până acum. Deci pentru mine a fost o mare surpriză că Pahonţu a fost la baricadă, dar pe de altă parte, nici măcar ancheta nu îl învinuieşte că ar fi fost printre militarii care au tras în civili la Revoluţie”, a afirmat Traian Băsescu, la B1 TV, miercuri seară.
Fostul preşedinte, care a sprijinit ascensiunea profesională a lui Pahonţu, a spus că acesta este un ”ofiţer bun” care a făcut din SPP ”o unitate de primă reprezentativitate” ai cărei ofiţeri sunt apreciaţi la nivel internaţional.
Traian Băsescu a admis că mandatul de 20 de ani al lui Lucian Pahonţu este ”mult prea” lung şi că acesta ar trebui să se pensioneze.
”În ceea ce priveşte lungimea mandatului domnului Pahonţu, trebuie să recunoaştem şi trebuie să recunoască şi el că e mult prea mare. Eu îl înţeleg, e din categoria tinerilor pensionaţi. Ei se pensionează flăcăi la 50 de ani şi pe urmă le pare rău că n-au serviciu. El a avut şansa că preşedintele l-a reangajat ca secretar de stat, menţinându-l pe funcţie. Cred că e timpul să vină lângă mine, uite, în Cişmigiu, jucăm un şah amândoi sau table. E timpul să treacă la regimul de pensionar”, a adăugat fostul preşedinte Traian Băsescu.
Jurnaliştii de la Recorder susţin, în urma unei anchete bazate pe documente şi mărturii, că şeful SPP Lucian Pahonţu, care ocupă această funcţie de peste două decenii, a făcut parte din trupele de represiune trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 şi a fost implicat şi în evenimentele din 13 iunie 1990, din Piaţa Universităţii. Fostul preşedinte Traian Băsescu a apreciat, într-un interviu pentru Hotnews, că Pahonţu ar trebui să-şi piardă funcţia.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Integrarea europeană, securitatea energetică și amenințările hibride, printre temele discutate cu Maia Sandu

27 aug, 18:24
Citeşte mai departe
Traian Băsescu

Traian Băsescu: În ce priveşte lungimea mandatului domnului Pahonţu, trebuie să recunoaştem că e mult prea mare

27 aug, 18:52
Citeşte mai departe
Florin Manole

Manole spune că proiectul privind salarizarea elaborat de el nu a fost ținut la sertar: Era la Ilie Bolojan de pe 24 aprilie

27 aug, 18:45
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Beyoncé, despre Dolly Parton: „Ai fost barometrul. Steaua Polară. Îndrăzneaţă şi strălucitoare"

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Până și Elveția, țara păcii, se pregătește de război: armata va avea un batalion de drone
h
Clienții E.ON, vizați de o nouă tentativă de fraudă. Cum încearcă escrocii să fure datele
h
S-au schimbat regulile de carieră în Armată: Cadrele militare pot înainta în grad chiar dacă au vechime mai mică de un an / Decizia s-a publicat în Monitorul Oficial
economica.net
feminis.ro
h
Beyoncé, despre Dolly Parton: „Ai fost barometrul. Steaua Polară. Îndrăzneaţă şi strălucitoare"
h
De ce a murit cântăreața Dolly Parton. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat
h
Prințul Harry și soția lui, Meghan, s-au întors miercuri în Regatul Unit
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ