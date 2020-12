Nicușor Dan l-a demis pe managerul Spitalului Filantropia din cauza neregulilor găsite

Anunțul demiterii managerului de la Filantropia a fost făcut de primarul general al Capitalei pe pagina sa de Facebook.

"Azi am decis încetarea atribuţiilor de manager al Spitalului Filantropia Bucureşti ale domnului Sîmpălean Dan Ştefan. Am făcut acest lucru după ce am primit rapoartele şi analizele Curţii de Conturi şi Corpului de Control al primarului, în care sunt semnalate diverse nereguli la acest spital", a scris Nicuşor Dan.

Sîmpălean fusese numit manager de fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, în luna iunie 2019.