Nicușor Dan: Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare

'O veste bună. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and Poor's a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România', a scris președintele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Într-un comunicat transmis presei, Fitch a anunțat că a menținut ratingul suveran al României la 'BBB minus', cu perspectivă negativă.

Ratingul României 'BBB minus' este susținut de apartenența la UE și este asociat cu intrările de capital care sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste ale altor țări cu rating 'BBB'. Această soliditate este pusă în balanță de deficitele gemene bugetare și de cont curent, mari și persistente, rapida creștere a datoriei publice, polarizarea politică și datoria externă netă destul de ridicată, se arăta în comunicatul citat.

Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, demonstrată de deficitul fiscal ridicat și creșterea rapidă a raportului datorie guvernamentală /PIB. Incertitudinile politice s-au atenuat, iar noul Guvern a introdus un pachet ambițios de consolidare fiscală. Totuși, apar riscuri semnificative la adresa consolidării fiscale pe termen mediu în urma creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice ridicate, a avertizat Agenția de rating Fitch.