Nicușor Dan: România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală

El l-a primit la Cotroceni pe comisarul european Valdis Dombrovskis.

'Autoritățile române vor continua eforturile necesare pentru a corecta deficitul în exces, deoarece stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru economia noastră. Apreciem dialogul constructiv privind eforturile Comisiei Europene de a identifica soluții pentru provocările noastre în domeniul fiscal', a afirmat șeful statului pe platforma X.

Șeful statului a adăugat că România este angajată pentru a implementa până în august anul viitor Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit.