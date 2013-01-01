Homepage » Actual

Nicușor Dan: România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală

| 28 oct, 18:42

România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală și să rezolve dezechilibrele economice, a afirmat, marți, președintele Nicușor Dan.

 

El l-a primit la Cotroceni pe comisarul european Valdis Dombrovskis.
'Autoritățile române vor continua eforturile necesare pentru a corecta deficitul în exces, deoarece stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru economia noastră. Apreciem dialogul constructiv privind eforturile Comisiei Europene de a identifica soluții pentru provocările noastre în domeniul fiscal', a afirmat șeful statului pe platforma X.
Șeful statului a adăugat că România este angajată pentru a implementa până în august anul viitor Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit.

 

