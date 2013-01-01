Nicușor Dan: România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală
România este ferm angajată să continue consolidarea fiscală și să rezolve dezechilibrele economice, a afirmat, marți, președintele Nicușor Dan.
El l-a primit la Cotroceni pe comisarul european Valdis Dombrovskis.
'Autoritățile române vor continua eforturile necesare pentru a corecta deficitul în exces, deoarece stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru economia noastră. Apreciem dialogul constructiv privind eforturile Comisiei Europene de a identifica soluții pentru provocările noastre în domeniul fiscal', a afirmat șeful statului pe platforma X.
Șeful statului a adăugat că România este angajată pentru a implementa până în august anul viitor Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
28 oct, 18:49
28 oct, 18:48
28 oct, 18:46
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată”
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57