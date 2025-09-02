Homepage » Actual

Nicușor Dan: România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare pentru Rusia

| 04 sep, 18:49

România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, președintele Nicușor Dan.

 

Șeful statului a participat, în format videoconferință, la reuniunea 'Coaliției de Voință' (Coalition of the Willing).
'Am avut o discuție foarte bună și substanțială azi, prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer. Apreciez munca asiduă și progresul în ceea ce privește obținerea de garanții de securitate robuste pentru Ucraina', a afirmat președintele.
El a adăugat că unitatea și coordonarea transatlantice 'sunt punctul nostru forte în fața Rusiei'.
Totodată, a salutat participarea reprezentanților SUA la reuniunea de joi.
Președintele a apreciat că implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele ale eforturilor comune de a ajunge la un acord de încetare a focului și la o pace durabilă în Ucraina.
'Avem nevoie să continuăm presiunea asupra Rusiei, care continuă să arate că nu își dorește pacea. Din păcate (Rusia - n.r.) înțelege doar limbajul forței și trebuie să ne comportăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare', a scris Nicușor Dan.
Acesta a subliniat importanța Flancului estic al Alianței.
'Securitate consolidată pentru Ucraina și continuarea consolidării posturii NATO pe Flancul estic și la Marea Neagră sunt interdependente. Continuarea susținerii pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este în aceeași măsură importantă pentru ansamblul securității și stabilității din regiunea noastră', a adăugat președintele.

 

