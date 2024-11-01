Nicușor Dan: Românii din diaspora reprezintă o oportunitate extraordinară pentru România

Evenimentul este organizat de Primăria Iași în perioada 12-13 august și este inclus în programul anual ''Sărbătoarea Diasporei - Iașul este ACASĂ!''.

''Fără îndoială, românii din diaspora reprezintă o oportunitate extraordinară pentru România, pentru că trăiesc într-un mediu mai competitiv decât cel din România și, în acest fel, au dobândit expertiză pe multe segmente. Ei sunt în societăți care sunt cu câțiva ani înaintea României și, în acest fel, pot anticipa ceea ce se va întâmpla în România, inclusiv din perspectivă economică'', a transmis prin intermediul unui mesaj video, președintele României.

În opinia șefului statului, ''românii din diaspora reprezintă un potențial pentru țară''.

''Întrebarea fundamentală este cum putem să folosim această oportunitate în zona economică, antreprenorială. Mă bucur că discutați asta în cadrul conferinței (de la Iași - n.r), dar și în zone mai culturale și în zone administrative, cum poate administrația românească să vină în așteptarea dumneavoastră, bineînțeles, în ritmul cu care îl cunoașteți'', a transmis Nicușor Dan.

Totodată, președintele și-a manifestat bucuria că, prin conferința organizată la Iași, cât și prin altfel de întâlniri, administrația locală reușește să deschidă noi legături.

''Sunt bucuros că reușim, (...) că reușiți în cadrul acestei conferințe să deschideți sau să continuați legături care fac ca experiența, energia dumneavoastră să poată să fie folosită în România. Din partea mea este toată deschiderea, iar în măsura în care putem să rezolvăm lucruri concrete (...) puteți să contați pe noi. Mult succes'', a mai transmis președintele Nicușor Dan în mesajul său.

La evenimentul organizat de Primăria Iași în Sala ''Vasile Pogor'', în format hibrid, participă fizic și online aproximativ 200 de persoane, reprezentanți ai comunităților românești din străinătate, cadre universitare și cercetători, antreprenori, reprezentanți ai administrației publice, ai societății civile și ai organizațiilor românești din diaspora.

Conform programului, pe parcursul a două zile sunt organizate dezbateri și ateliere dedicate antreprenoriatului, comunicării, educației, culturii tradiționale și rolului mass-media în relația dintre România și comunitățile românești din străinătate.

Miercuri, în prima zi a conferinței, sunt organizate sesiuni despre conectarea diasporei cu România prin antreprenoriat, tehnologie și investiții, precum și despre comunicarea dintre românii din țară și cei plecați peste hotare.

În a doua zi, joi, vor fi abordate teme privind strategiile educative și cultura tradițională în diaspora.

Programul va include și intervenții ale reprezentanților asociațiilor românești din străinătate.

În cadrul manifestărilor dedicate diasporei vor avea loc și mai multe evenimente culturale. Printre acestea se numără un spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric ''Carpatica'' din Torino, în cadrul ''Zilei Diasporei la Iași'', ediția a V-a.

De asemenea, sunt programate expoziții de artă semnate de Dragoș Pătrașcu, Oana Poleacec și Andrei Pennazio, o expoziție de obiecte realizate de meșteșugari români, precum și lansarea unei cărți sau reviste românești din Diaspora. Expoziția lui Andrei Pennazio va fi găzduită de Palatul Roznovanu.