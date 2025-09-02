Nicușor Dan spune că în coaliție nu există o discuție privind o nouă majorare a TVA
Președintele Nicușor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliție nu există nicio discuție privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.
Totuși, șeful statului a spus că există posibilitatea ca industria ospitalității să fie afectată anul viitor.
'La HORECA este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie', a afirmat el.
Nicușor Dan a vizitat, miercuri, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Reuniunea Xi-Putin-Kim de la Beijing este o ''sfidare directă'' pentru ordinea internațională, afirmă șefa diplomației UE
03 sep, 17:36
03 sep, 17:42
Bolojan: PNL va susține integrarea observațiilor președintelui în legea pentru combaterea antisemitismului, dacă sunt fezabil
03 sep, 17:40
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57